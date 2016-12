Nacional 29-12-2016

Rector de la U. de Santiago será multado con el 20% de su sueldo por infringir la Ley de Transparencia

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, deberá pagar una multa del 20% de su remuneración mensual por infringir la Ley de Transparencia, al no entregar la información que le fue requerida dentro del plazo establecido por la ley. Así lo determinó la Corte Suprema, que rechazó un recurso de apelación que había presentado el rector en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. De esta forma, la justicia ratificó la resolución emitida por el Consejo para la Transparencia. Los hechos que originaron la sanción se remontan al año 2013, cuando dos ex académicos de la U. de Santiago que fueron despedidos a raíz de un proceso de restructuración impulsado por Zolezzi solicitaron a la casa de estudios los antecedentes que se consideraron para desvincularlos, los que no fueron entregados. Ante la negativa, decidieron recurrir al Consejo para la Transparencia, que les dio la razón, pese a lo cual la información no fue entregada. Finalmente, la Contraloría instruyó un sumario administrativo en contra del rector, que concluyó con la multa del 20% de su remuneración.