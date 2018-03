Crónica 31-03-2018

Rector de la Universidad de Talca instó a reponer artículo sobre lucro

Tras participar en reunión del Consorcio de Universidades del Estado, Álvaro Rojas afirmó que “resulta poco explicable que controladores con fines de lucro estén en universidades que no tienen fines de lucro”.



Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto el artículo 63 de la Ley de Educación Superior -que prohibía que entidades de educación superior tuvieran en condición de sostenedores a personas o instituciones con fines de lucro-, el rector de la Universidad de Talca (UTALCA), Álvaro Rojas, señaló que el camino es someter nuevamente el tema al Congreso.



“Tener controladores con lucro es algo que es contradictorio y hay que resolverlo no solo diciendo que no tiene importancia, hay que resolverlo tratando de recoger nuevamente el sentir ciudadano, parlamentario, y la vía es reponer ese tipo de decisión y someterlo nuevamente al Parlamento o, por lo menos, dejarlo muy claro, muy preciso en nuestras disposiciones”, afirmó.



Tras participar de la primera reunión mensual del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), cuyo directorio integra, Rojas señaló que, si bien el contenido de la sentencia aún no se ha hecho público, “resulta poco explicable que controladores con fines de lucro estén en universidades que no tienen fines de lucro. Hay una contradicción rara, hay una contradicción legislativa, jurídica y que obviamente quienes han conversado al respecto podrán aclarar con mucha precisión”.



En este contexto, advirtió que resultaría “inexplicable” que ante el escenario generado por el fallo del TC algunas de esas entidades pudiesen sumarse a la gratuidad.



“Sería inexplicable que el Estado le vaya a dar alumnos gratuitos a controladores que públicamente reconocen que lucran e incluso cotizan en la bolsa, por lo que además tienen que ser muy transparente frente a sus accionistas, la confusión se les va a producir a ellos también, o sea, en algún momento se preguntarán qué hacemos en un país donde no podemos lucrar y están colocadas nuestras inversiones”, expresó.



La sesión del Cuech fue también el primer encuentro con el ministro de Educación Gerardo Varela, encuentro que según Rojas fue “cordial y grato”.



En cuanto a si en dicho contexto solicitaron a la autoridad intervenir en la materia, el rector señaló que “nos parece que ni el gobierno del presidente Piñera debiera tener interés en tener ese ápice que -a nuestra impresión- es como una piedra en el zapato, se puede seguir caminando pero algo molesta, algo que puede despejarse con mucha rapidez si hay voluntad política para que se despeje”.