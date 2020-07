Crónica 19-07-2020

Rector de UTalca: “Medidas para educación superior anunciadas por el gobierno no son suficientes para ir en ayuda de familias afectadas por la crisis sanitaria y económica”

Álvaro Rojas estimó que se requiere mayor apoyo para las familias de los estudiantes que no pueden pagar los aranceles.



Esta semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer un nuevo paquete de medidas de apoyo para la clase media, que incluyó dos acciones en relación con la educación superior. La primera, es la apertura de un nuevo período para que los estudiantes que lo necesiten puedan postular al Crédito con Aval del Estado (CAE); y la segunda, es la posibilidad de que quienes ya están pagando puedan postergar hasta tres cuotas.

A juicio del rector, Álvaro Rojas, estas iniciativas “no son suficientes” para ir en apoyo de las familias que se han empobrecido producto de los efectos de la pandemia y de la crisis social y económica que se ha producido en el país. “Es fundamental que la política pública se haga cargo de lo que están viviendo miles de estudiantes de la educación superior que no han podido pagar sus aranceles debido a que los ingresos familiares se han reducido. Ellos necesitan apoyo y las universidades estamos haciendo esfuerzos y el Estado debe hacer lo propio. Seguir endeudando a familias que han sido severamente afectadas por la crisis no es una solución”, afirmó la autoridad.

La realidad en la Universidad de Talca no es ajena a lo que sucede en el resto del país. De acuerdo con los datos de la Vicerrectoría de Gestión Económica, en la institución hay 2.196 estudiantes que no han podido pagar sus aranceles desde abril a la fecha lo que se traduce en un déficit cercano a los $ 1.600 millones.

La casa de estudios maulina está preparando un paquete de medidas de apoyo a los estudiantes, que incluye algunas facilidades para el pago de aranceles, según indicó el vicerrector de Gestión Económica, Carlos Torres. Entre estas, facilidades de pago en los aranceles y matrícula; créditos sin intereses, o la posibilidad de postergar cinco cuotas o cinco mensualidades de los aranceles para el próximo año; realizar un pacto, a través de 12 cheques para cubrir créditos que están en proceso de pago por estudiantes o exalumnos, entre otras serie de acciones.

Más allá de las iniciativas que las casas de estudio realizan internamente, el rector Rojas insistió en que debe ser el Estado quien aborde esta problemática. Asimismo, planteó que “las acciones no pueden ir en desmedro de las instituciones de educación superior, cualquier decisión de la política pública no debe mermar la calidad y excelencia de la investigación que se realiza en las universidades y del capital humano que trabaja en la formación de los profesionales, que son el futuro del país”.

Rojas lamentó el proyecto presentado por algunos parlamentarios que apunta a prohibir el cobro de aranceles por 180 días. “Hemos conocido un informe en derecho que plantea que se trata de una moción que contiene algunos vicios de constitucionalidad, por lo que esperamos no siga avanzando en la tramitación legislativa ya que su aprobación dejaría en un complejo escenario a todas las universidades”, subrayó.