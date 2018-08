Social 30-08-2018

Rector Diego Durán en nuevo aniversario de la UCM: “Estamos normados por una ley de Educación Superior que no permitió la participación de los actores”



Respetando la tradición, la UCM para celebrar su cumpleaños 27, comenzó con una Santa Misa en la Capilla del Campus San Miguel en Talca, presidida por Monseñor Galo Fernández, administrador apostólico de la Diócesis de Talca y gran canciller (i) de la casa de estudios. Posteriormente, en el Aula Magna Monseñor Carlos González C., el rector, Dr. Diego Durán entregó su Cuenta Pública, dividida en dos partes, primero abordó los cuatro ejes del Plan de Desarrollo Estratégico y luego los desafíos y reflexiones sobre el momento actual de la UCM.

“Hoy nuestra UCM, al igual que el resto de las organizaciones de educación superior estamos normados por una ley de Educación Superior que no permitió la participación de los actores implicados para formularla, ni tampoco se pensó como un proyecto transversal, de hecho, no hay en ello una visión conjunta, allende a los partidos políticos, que la sustente. Más bien es una ley que busca consolidar a las grandes instituciones y opacar o frenar el crecimiento de las que con mucho compromiso estamos haciendo el esfuerzo para transformarnos en complejas”, comentó en su discurso el rector UCM, Diego Durán.

“No solo tiene que ver esto con la exagerada mirada reguladora de la reforma, que se basa en las malas experiencias de algunas universidades privadas, sino que con esa mirada financiera o económica del desarrollo donde prima el interés económico más que el social”, expuso el rector UCM.

Dentro de lo expuesto, la autoridad hizo énfasis en el primer eje, la Consolidación del pregrado, indicando que “Hemos continuado con el fortalecimiento de los procesos de acompañamiento a nuestros estudiantes, ampliando la cobertura de atención del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP) y generando nuevos programas de apoyo”, indicó.

“Se fortaleció el acceso inclusivo a la educación terciaria a partir del programa PACE, que atiende a más de 3000 escolares de 31 colegios de la región, transformándonos en la tercera universidad de mayor cobertura a nivel nacional”, agregó luego el Dr. Durán.

Adelantando las novedades que tendrá la institución en su admisión para el próximo año, la autoridad universitaria, comentó que a partir del 2019 se considera el acceso a talentos científicos a través del acuerdo suscrito con la Catedra UNESCO y el Programa Explora Conicyt de fomento de las ciencias. Se consolida el Programa de Apoyo y Recursos para la Inclusión (PARI), doblando su cobertura y adjudicándose recursos externos para su desarrollo. Se fortalecen los programas de Apoyo Psicoeducativo, Tutores Disciplinarios, Docentes Mentores, Acompañamiento en Matemática, Alfabetización Académica, y se incorporan los programas de apoyo en ciencias e inglés con el fin de generar alternativas de apoyo reales a los estudiantes de los primeros años en nues