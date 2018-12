Crónica 08-12-2018

Rector Durán: “La UCM está a disposición de la Región”

Un llamado a que todos los actores de la región se sumen para hacer frente a la pobreza fue el que realizó el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en la reunión que sostuvo con las instituciones de Educación Superior maulinas, desarrollada en el edificio del Gobierno Regional.



“Estamos muy abocados en lo que denominamos Compromiso País, que es básicamente buscar a las personas más vulnerables”, comentó el jefe de la cartera, agregando que “En el Maule están asociados a los adultos mayores, quienes tienen grados importantes de dependencias y tienen que ser cuidados por sus familias, las que a veces no tienen los recursos o están solos. También hay personas que no han terminado sus estudios y están desempleados. Es decir, hay problemas que son específicos de acá”, sostuvo.



Y para buscar soluciones específicas para las problemáticas de la zona, Moreno convocó a las principales instituciones de educación superior y del mundo académico local. “Nos interesa su aporte, ya que creemos que ésta no es solamente una tarea del Gobierno…las tenemos que abordar todos”, dijo, agregando que también se reunió con empresarios locales por el mismo fin.



UCM PRESENTE



Ante esta importante invitación a colaborar, en la que los presentes expusieron sus principales aportes a la comunidad local, el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Diego Durán, agradeció la oportunidad de realizar un trabajo en conjunto.

“La UCM históricamente ha tenido una relación muy directa con la Región, abordando distintos ámbitos, hemos trabajado en lo territorial, actualmente creamos un nuevo centro con una fuerte impronta de Innovación Social, que nos permite vincular la academia en el proceso formativo con las comunidades, lo que ha permitido que estudiantes en sus prácticas se conecten con ellas, no solo para ir a enseñar y aprender, sino que para que en conjunto con la comunidad, puedan resolver situaciones locales”, expuso el rector.

“En el desarrollo del Centro de Atención Temprana proyectado para la Región (que será el primero del país y será operado por la UCM), queremos innovar y trabajar también con el ámbito privado, para generar alternativas distintas en esta región y que sirvan como modelo para las otras. También estamos diseñando nuevos centros oncológicos y del cáncer para la zona”, recalcó.

Para finalizar, el rector UCM dejó en claro que la intención de la casa de estudios es colaborar. “Nosotros ponemos a disposición todo lo que tenemos como institución, nuestra originalidad y experticia”, terminó.