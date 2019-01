Crónica 12-01-2019

Rector Álvaro Rojas lamentó fallo del TC:

“El gobierno igual tendrá que hacerse cargo de los problemas económicos generados en las universidades por la gratuidad”



La máxima autoridad de la UTALCA advirtió que las instituciones van a tener que recurrir a su patrimonio para financiar el 50% del costo de los aranceles de alumnos que pierden la gratuidad por exceder la duración formal de sus carreras.



Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que rechazó la glosa de la Ley de Presupuestos que permitía a las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) usar una parte de los recursos del Crédito de Fondo Solidario para cubrir el 50% del costo de los aranceles de los estudiantes que pierden la gratuidad al exceder la duración formal de su carrera, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, lamentó que “las instituciones tengan que recurrir a su patrimonio para financiar los problemas que generó una ley que fue aprobada por parlamentarios de todos los sectores”.



Lo más grave, dijo Rojas, “es que el requerimiento presentado por los parlamentarios de oposición para declarar inconstitucional esa glosa fue apoyado por el gobierno, considerando que el Ministerio de Educación (Mineduc) está consciente de los problemas de financiamiento que están teniendo las universidades adscritas a la gratuidad”.



La primera autoridad de la UTALCA recordó que “esta era una solución transitoria, por un año, que permitía enfrentar este problema en 2019 a la espera de una solución más definitiva que pueda ser propuesta por el Ejecutivo”.



Rojas enfatizó que “es lamentable que el Ejecutivo no haya sido sensible a buscar una salida provisoria, sobre todo pensando en las universidades estatales, porque es un tema que se debe resolver y el gobierno igual tendrá que hacerse cargo de los problemas económicos generados en universidades por la gratuidad”.



El rector recordó que la utilización del 30% de los excedentes del Fondo solidario para costear los aranceles de alumnos que han perdido la gratuidad por razones académicas no implicaba un gasto extra para el Estado, sino que el uso de recursos que están disponibles en las universidades.