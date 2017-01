Nacional 21-01-2017

Rector por caso de acoso en la UC de Valparaíso: "Es bueno que estos hechos no queden ocultos"

El rector de la U. Católica de Valparaíso (PUCV), Claudio Elórtegui, dijo que lamenta "profundamente" la situación ocurrida en ese plantel, que derivó en la decisión del Consejo Superior de desvincular a un académico de la Escuela de Periodismo, denunciado por acosar y hostigar a nueve alumnas. "Es muy lamentable que ocurran estos hechos, y nosotros lo sentimos mucho por todas las personas afectadas, pero es bueno que estos hechos no queden ocultos", dijo el rector a Emol. También destacó que la universidad ha procedido en este caso "en forma muy seria y muy rigurosa, velando por los intereses de todas las partes y personas involucradas". "Tanto las demandantes como el demandado son personas, y hay que tener mucho respecto y mucho cuidado por las personas y sus grupos familiares", subrayó. El rector también aclaró que el docente fue desvinculado "totalmente", tanto en sus labores académicas como administrativas. No obstante, dijo que aún no ha podido ser notificado de la medida, porque se encuentra con licencia médica. "Fue convocado, pero no se ha presentado, y por la legislación laboral no se le puede notificar durante la licencia", explicó. De todas formas, aseguró que la decisión adoptada por el Consejo Superior "tiene que cumplirse íntegramente". Actos no constituirían delito También aclaró que las acciones que se le imputan al docente, y por las que sería desvinculado, no configuran delitos, por lo que no lo han denunciado ante la justicia. "El tema es acoso", señaló. De acuerdo a la información que entregó el Departamento de Género y Disidencia Sexual (Degedisex) de la Escuela de Periodismo, el académico cometió "nueve acercamientos impropios, a los que se sumó un encuentro impropio con contacto físico, invitaciones a diversas alumnas, bromas y humillaciones de contenido machista y tono sexual".