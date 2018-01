Crónica 17-01-2018

Rector UCM, Dr. Diego Durán: “Si la ley de educación superior entra en vigor como está, nosotros corremos un riesgo enorme”

Preocupación por la situación de desmedro que genera la eventual aprobación de ley de Educación Superior y de Universidades Estatales presentan las las universidades públicas no Estatales que integran el Consejo de Rectores (Cruch). Dicha situación fue planteada por el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Diego Durán, quien invitó a los parlamentarios a constatar el aporte público que realizan en regiones las universidades que agrupa el G9.

Sobre el impacto que generaría la nueva legislación, el rector Durán, señaló que “Si la ley entra en vigor como está, nosotros corremos un riesgo enorme tanto en el financiamiento como en la participación de las políticas públicas del Estado. Eso es un golpe muy fuerte, somos una de las universidades que hemos sostenido políticas públicas en la región, por lo tanto, desde ese punto de vista es atentatorio y discriminatorio hacia las Universidades del G9”, afirmó.

Precisamente el domingo 14 de diciembre, el bloque rectores encabezado por el rector Darcy Fuenzalida, presidente del G9, publicó su malestar en una carta al director publicada en un diario de circulación nacional, texto en el que presentaron sus reparos sobre el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, el Fondo Basal por Desempeño, entre otros puntos, acusando discriminación hacia su sector.

“Con esta decisión tomada por el parlamento se genera un desequilibrio enorme, porque claramente el Estado tomó la decisión de potenciar exclusivamente y de manera discriminatoria a mi juicio, a un grupo de universidades respecto de otro conjunto mayor que es el Consejo de Rectores, con el único argumento que son universidades del Estado”, declaró el rector UCM, afirmando que son todas las universidades que componen el Cruch las instituciones garantes de las políticas públicas y no solo las de propiedad del Estado.

“Un ejemplo de ello es el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), de las diez primeras universidades que apoyan esta política pública, el 60% de ellos son de instituciones del G9”, puntualizó el rector Durán. En la región del Maule, la UCM es la institución de educación superior que lidera el apoyo en dicho programa, duplicando a otros centros educativos con un trabajo para el 2018 comprometido junto a 31 de los 47 establecimientos a nivel local.

En beneficio de la adecuada discusión parlamentaria, el rector UCM, Dr. Diego Durán, extendió una invitación a los parlamentarios que integran la Comisión de Hacienda y Educación conjunto -donde se discute la iniciativa legislativa-, para que acudan a regiones y consulten sobre cuáles son las instituciones que están avalando las políticas públicas del Estado, “Se darán cuenta de que no existe diferencia en ese sentido, somos todos del Consejo de Rectores”, indicó.

En concreto, el grupo de Universidades del G9 pide apoyo para asegurar tres líneas de desarrollo, “Que se nos garantice el financiamiento basal por ley, segundo que exista un monto cercano a los 100 mil millones de pesos que se puedan repartir entre las instituciones del G9 en los próximos 10 años, y tercero que pueda generar una flexibilidad de la matrícula dependiendo de los planes estratégicos de cada institución que resguarde su desarrollo”, acotó el rector Durán.