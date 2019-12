Crónica 29-12-2019

Rector UCM llama a sectores a construir un país que colabore de manera conjunta

El Dr. Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule, repasó diversos aspectos relevantes del acontecer nacional, compartiéndonos su análisis sobre las noticias falsas y su impacto en las personas y las instituciones, la baja aprobación del mundo político que reflejan diversos sondeos, y la necesidad de colaboración para la construcción de un nuevo Chile, entre otros temas.

Un tema que impacta a diario y afectando la credibilidad de personas e instituciones son las noticias falsas -fakenews-. ¿Cómo impacta este fenómeno en la UCM? ¿Qué medidas se han adoptado en la institución?

Es un tema muy complejo para la institución y a nivel nacional, ha sido triste ver que se da dentro del contexto universitario, que se supone es de seriedad, de reflexión crítica y responsabilidad sobre lo que se dice. Es un daño tan grande, porque es desinformación, por lo tanto, es anónimo y en general muy violento, presenta elementos que son muchas veces una realidad que no existe y, por lo tanto, genera una percepción errada de la realidad, eso hace un daño a toda la comunidad. La UCM debe destacar por reflexionar y dialogar críticamente, pero abiertamente. Si estamos en la Universidad, las cosas perfectamente se pueden colocar sobre la mesa, ser discutidas y trabajadas, siempre con un autor reconocido para precisamente poder replicar si es necesario, pero especialmente poder discutir con alguien sobre la verdad de las acciones que se desarrollan o dicen. De otra manera esto queda en lo oculto, en una intensión distinta a la búsqueda de la verdad y es una situación totalmente alejada a lo que es el sentido universitario.

¿Esto daña también la convivencia y la credibilidad entre personas e instituciones?

Por supuesto, tiene que ver con lo que se dice a espaldas de las personas, se generan rumores que a la larga determinan también una tensión interna, emocional en algunos casos, se hace mucho daño a la imagen de las personas, y eso es única y exclusivamente a veces por tratar de lograr algún éxito estratégico frente a algo, pero insisto, no tiene nada que ver con el carácter universitario. La invitación es a usar los canales oficiales de comunicación que tenemos en la institución, a ser responsables con la información que entreguemos, cuestionando la información que leamos, especialmente si no viene con respaldo o firma, ya que somos nosotros mismos los que incentivamos el éxito que tiene o podrían tener este tipo de información. Nosotros tenemos que ser un poco más serios y tratar de respetar siempre el sentido universitario de búsqueda de la verdad en una acción reflexiva abierta y de respeto.

En la UCM, siempre ha existido la posibilidad de decir las cosas cara a cara, en las mesas de trabajo con los estudiantes y los vicerrectores, las reuniones como las que hemos sostenido con la comunidad universitaria -con unidades académicas y administrativas- desde Rectoría, donde abiertamente se ha generado un diálogo con la autoridad. Desde ese punto de vista no hay inconvenientes o cosas que no se puedan decir, lo importante es que quien lo dice tiene un rostro y que una persona está detrás con responsabilidad. Muchas veces esto de las redes sociales tiene que ver con no asumir la responsabilidad sobre lo que se está diciendo, por eso se dice de manera oculta y cobarde, por eso no se identifican, porque probablemente identificándose no dirían lo mismo o de la misma manera, por lo tanto, esas son cosas que debemos tener presente. Tenemos los canales oficiales que entregan información, siempre existe la manera para hacernos llegar la información de la manera más adecuada posible.

Recientemente el Observatorio Laboral del Maule, ejecutado por la UCM, dio cuenta que las principales causas de la pobreza son la estacionalidad agrícola, la ruralidad y el bajo nivel educacional ¿Cómo revertir ese escenario?

Primero agradecer mucho el hecho que contamos con un Observatorio Laboral en la región, que está vinculado con mucho éxito en la UCM, que es reconocido a nivel nacional y es una excelente noticia para nosotros. Esta información da cuenta un poco de la realidad precaria que tiene nuestra región en distintos ámbitos, y en lo que nosotros como UCM podemos contribuir, es hacernos cargo de esa realidad, trabajar y vincularnos con las personas y territorios, especialmente, con aquellos que están en esta situación y generar juntos alternativas de solución. Hoy estamos trabajando en lo que es las economías solidarias, por ejemplo, con un fuerte componente en los barrios y territorios, por lo que a futuro tendremos un aporte significativo. Junto con eso, está lo que las distintas facultades puedan ir contribuyendo para que la región pueda desarrollarse de manera homogénea y que las personas que sufren más las consecuencias de disminución de ciertas áreas sean en el corto plazo favorecidas para salir de esas líneas de precariedad. Todos los proyectos que la institución desarrolla en esta línea generan una sinergia al interior de la institución con los territorios que van generando cambios. La idea es que en el corto plazo podamos tener resultados que permitan ser valorados y vistos de manera singular en un sinnúmero de sectores y actividades que van en directo beneficio de la población o de distintos territorios en ella.

Mientras en las calles se pide avanzar en una nueva constitución para Chile, comienzan a evidenciarse ciertos quiebres en el ámbito político que pueden poner en riesgo la legitimidad de este proceso, polémica en relación a la incorporación de cupos de género, pueblos originarios y otros. ¿Está de acuerdo con incluir a todos los sectores asegurando cuotas en la construcción de esta nueva Carta Magna?

En este punto tenemos un problema que precisamente da cuenta de esta tensión que comenté previamente, sobre cómo lo grupos de poder generan ciertos mecanismos de solución. Si lo que se quiere es una participación lo más amplia posible, y que reconozca de cierta manera al territorio, al país en su conjunto, creo que se debe buscar el mecanismo que permita hacer eso. Si la paridad de género es una necesidad, porque el país lo necesita, bueno habría que contribuir positivamente para que eso se dé, pero la discusión hoy pasa por quién gana el gallito y cómo cada grupo puede sacar algún beneficio respecto de esto. Eso es lo que se ve en la discusión, al menos, instalada en los medios. La invitación o el cuestionamiento que uno podría hacer es que estrictamente debemos buscar el mejor mecanismo para que esta convención constituyente pueda dar efectivamente respuesta a lo que se necesita, una nueva Constitución que tenga una mirada amplia para el país, pero que también oriente sobre su idiosincrasia, de lo que el país necesita, del camino que tenemos que recorrer en conjunto, todos los chilenos. No todos pensamos igual, por eso es importante que se generen principios que sean lo suficientemente generales y adecuados para orientar la protección del bien común, de los ciudadanos, de la sociedad, del desarrollo sustentable y sostenible del país, el respeto por los derechos humanos, y ojalá un modelo económico que permita el desarrollo personal y la felicidad de las personas. Creo que se pierde el foco cuando la discusión se da en el tono de cuántos asientos ocupará cada uno.