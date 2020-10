Crónica 31-10-2020

Rector UTalca: “La nueva Constitución debe reconocer explícitamente el rol y misión de las universidades del Estado”



Álvaro Rojas afirmó, en su discurso por los 39 años de la Universidad de Talca, que “lo contenido en la actual Carta Magna, en su Artículo 19, sobre el derecho a la educación, no es explícito en lo relativo a la educación superior, a diferencia de la educación parvularia, básica y media”.



En el contexto del inicio del proceso constituyente, que permitirá a Chile redactar una nueva Carta Magna, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, planteó la necesidad de que las instituciones de educación superior dependientes del Estado tengan un reconocimiento explícito y que en la constitución se establezca su rol y misión.

“Lo contenido en la actual Constitución Política, en su Artículo 19, relativo al derecho a la educación, no es explícito en lo relativo a la educación superior, a diferencia de la educación parvularia, básica y media. Sólo señala que ‘corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación’. Un precepto de una enorme indefinición y vaguedad”, afirmó Rojas durante su discurso en la ceremonia de celebración de los 39 años de la UTalca.

El rector añadió que “el Estado debe garantizar el desarrollo y modernización de su propia institucionalidad universitaria, después de más de cuatro décadas en las que la ha dejado desarrollarse indiferenciadamente al ritmo de las fuerzas del mercado”.

A juicio de la autoridad, la nueva Carta Fundamental debe subsanar una falencia histórica: “Hoy día la constitución desconoce la existencia de las universidades estatales. Ni siquiera las nombra, no existen las instituciones universitarias”. Y añadió que “me parece que el rol que juegan de Arica a Punta Arenas, formando profesionales, aportando al desarrollo territorial requiere de que al menos se pueda garantizar por medio de dicho cuerpo legal su desarrollo, su aporte a la comunidad y también su financiamiento”.

Un aspecto a considerar en este último punto es que “hoy día todo está dependiendo de leyes de presupuesto que año a año se están discutiendo en el Congreso, con una gran variabilidad de lo que son los flujos presupuestarios”.

Rojas puntualizó que “una expectativa que tenemos todos los rectores de universidades estatales es que queden consagrados en la nueva Constitución el rol y misión de estas instituciones así como también las obligaciones que deben tener para con el Estado. A mí no me cabe dudas que ésta debe darle garantías de un verdadero estatus constitucional a todas las instituciones del Estado, del sector educación, salud y tantos otros servicios fundamentales”.