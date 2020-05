Policial 03-05-2020

Recuerdan que el uso de las mascarillas es obligatorio



Personal de Carabineros de Oficina de Integración Comunitaria de la Primera Comisaría de Linares, desarrolló recorridos por la comuna, recordando a la ciudadanía sobre la disposición de importancia durante la emergencia sanitaria Covid_19, que alude a la utilización de mascarillas obligatorias en lugares cerrados donde se encuentren 10 o más personas y en ascensores, además de su uso en el transporte público y privado remunerado.

En esta difusión, se explica a la comunidad el uso correcto de este elemento de protección personal, por cuando las vías respiratorias deben estar protegidas, por lo que las mascarillas de tela o las de uso médico deben cubrir nariz y boca, pues son las vías de contagio de enfermedades como el covid-19, se debe evitar tocarlas mientras se use y para retirarlas se hace desde atrás no tocando su parte delantera, desechándola en un recipiente cerrado y no olvidar lavarse las manos con agua y jabón.

Carabineros recuerda que, si no se cuenta con mascarillas de fabricación industrial, éstas se pueden confeccionar en los hogares con telas sencillas cómo poleras y pañuelos y elementos que se encuentran en un hogar; ya que los elementos de seguridad son indispensables en estos momentos, como lo son las mascarillas y los guantes, a su vez se refuerza que el distanciamiento físico, el lavado de manos con agua y jabón y el no salir de casa son, estrictamente necesario.