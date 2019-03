Crónica 03-03-2019

Recuerdo

Cuando niña te llamaba todos los días a tu consulta solo para “saludar al tata", en esos tiempos cuando yo era tu “mujer metralleta" y te causaba tanta gracia. Fue algo que siempre me recordaste. Para mis hermanos y para mi tú eras nuestro ejemplo, porque desde pequeños nos dimos cuenta que tu personalidad se destacaba por ser fiel y coherente a tus pensamientos, valores y enseñanzas. Cuando crecí me enseñaste a dar opinión y gracias a eso, discutimos muchas veces, lo que hoy en día no lamento, ya que así formaste mi carácter tan necesario siendo mujer. Cuando ya fui adulta, con tus gestos me demostraste tu orgullo.

Te fuiste, pero pocos días antes tuvimos nuestra última conversación y bastante necesaria, en la UTI del Hospital de Linares, donde sentí que te ibas en paz, pero te vas solo cuando te dejemos de recordar, y yo te recordaré.

Te recordaré en la pieza del fondo del segundo piso leyendo un día domingo, te voy a recordar preparando los aperitivos de ese mismo día. Me acordaré de ti cuando mire el mar como tú lo contemplabas desde arriba. En cada comida importante sólo había silencio cuando venía tu esperado discurso. Me acordaré de tu particular forma de pelar una naranja, y de los viajes a la playa escuchando Buena vista social club. Te recordaré visitando el Colegio Concepción y todos tus consejos mientras fui una adolescente en ese lugar. Recordaré el amor que le tenías a tus bisnietos y a toda tu familia, siendo siempre el padre de todos. Y finalmente, te recordaré mirando el hermoso salto del zorzal en tu jardín, y las flores que sólo están en primavera, como las de ese arbusto blanco que sólo florecía por una semana y que tu admirabas la semana completa, diciéndome que lo más hermoso era lo que menos tiempo podíamos tener. Tú nos enseñaste con tu humildad a enamorarnos siempre de lo más sencillo.



Alejandra Verdugo Castro.