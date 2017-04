Opinión 25-04-2017

Recuerdo para Ramón Rivas Valdebenito Manuel Quevedo Méndez

“El calendario del tiempo se detuvo el viernes pasado, húmedo otoño, en pausa emotiva y evocadora para dar forma a un homenaje a la calidad artística de un hijo adoptivo de esta región y antiguo integrante del Club de Leones, me refiero a Ramón (Rivas Valdebenito).”

Palabras de la Señora Dora Ulloa Rojos, agradeciendo el homenaje que se rindiera a “Un artista de veras. Un hombre de veras”, según dijera Gonzalo Rojas, el poeta, el 2 de julio, 2005. Y con las disculpas del caso, por haberme apoderado de las palabras de Dorita ese viernes pasado (16 de junio) de un húmedo y gris otoño.

Continuó Dorita, diciendo que “los recuerdos me envuelven en su mágica nostalgia y su tibieza inunda mi espíritu al reconocer, en esta sala (Gobernación de Linares) rostros amigos de aquellos tiempos de juventud y sana convivencia: colegas, ex - alumnos, e integrantes del Club de Leones de Linares.”

Vino - en ese momento - a la frágil memoria del ex - alumno, una serie de recuerdos de mi Profesor jefe, en el antiguo Liceo de Hombres de Linares. Sus mágicas clases de Música y, circunstancialmente, de Francés, supieron de la sapiencia de Don Ramón y su ingenio para mantener tranquilos a ese grupo de liceanos linarenses. Fue rey de la creación musical; de las lúdicas y doctas clases de piano y canto coral. ¡Un maestro, sin ninguna duda!

Siguió Dorita: “Como quisiera tener la fuerza de mi palabra para agradecer, en tono mayor, la grandeza de este acto, la afección de este gesto y la solicitud de leones y leonas en otorgarle un sello de realce a la consecución de él”.

“Muchas frases se atropellaron en mi mente para embellecer y vestir palabras capaces de expresar este agradecer profundo y sincero.”

El auditorio, silencioso y evocador, recordaba a D. Ramón, en palabras de Dorita. Faltó, quizás, que su piano armonizara las palabras; oír su música única, que era su gracia y su modestia (Gonzalo Rojas, julio de 2005).

Lo pude comprobar, en mis años juveniles, cuando acompañábamos al Maestro -en su viaje a Panimávida- para ayudarle, junto a Víctor Rondón Sepúlveda (hoy destacado integrante del Grupo Sintagma Musicum, de la Universidad de Santiago) para instalar los equipos e instrumental que servirían de compañía a quienes disfrutaban -los fines de semana- en el Hotel Termas de Panimávida.

“Siento por estas múltiples sensaciones experimentadas en esta oportunidad que el nombre y la presencia de Ramón estarán siempre presentes, a través de su música en cada uno de nosotros.”

“Su espíritu creativo lo exteriorizó en la música, pasión de toda su vida: obras selectas, religiosas, melódicas y populares componen su repertorio y aún se dio el tiempo para escribir y musicalizar temas para niños, cargados de ternura, sin perder su calidad autoral y el enorme sentido universal y telúrico de sus temas.”

Todo está reflejado en un hermoso trabajo titulado “Dos comedias musicales infantiles”, en textos de Dora Ulloa Rojos y música de Ramón Rivas. La obra la componen “Preguntas en Navidad” (inconclusa, pues hace dos años, el 11 de marzo, fallecía D. Ramón) y “El zapatero y los duendes” (versión libre del cuento clásico de los Hermanos Grimm).

Es una obra de teatro para niños; cuyo propósito fue recrear sus mentes, mezclando fantasías y realidad para introducir la semilla del bien, la justicia, el amor y todos esos valores que hoy están perdiendo vigencia en éste, nuestro mundo moderno, para dar paso a una actitud permisiva y tolerante a nuevos cambios tan nocivos como fáciles de aceptar.

Y continuó Dorita, agradeciendo el homenaje a su esposo y amigo de toda una vida: “Muchas frases se atropellaron en mi mente para embellecer y vestir palabras capaces de expresar este agradecer profundo y sincero. Todas me parecieron febles, esquivas y presuntuosas.”

“Quería encontrar en la sencillez, de la voz desnuda, la energía del sol al romper la dureza de la tierra para dar vida a la semilla penetrada en su esencia vital.”

“Una claridad me empujó a la esquiva palabra. La tenía tan cerca y por sencilla la había arrinconado en mi afán de buscar la compañía de otras para sellar un pacto de buena crianza.”

“La encontré, la más humilde todas y por ende la más bella, la más perfecta; porque apareció radiante y vital en su significado. Esa palabra hallada es sencillamente. ¡Gracias!.”

Por nuestra parte, sentirnos muy gratificados de haber asistido a un delicado y emotivo homenaje a Ramón Rivas Valdebenito. Es verdad, no es un cuento. Un grupo de amigos, colegas, ex-alumnos e integrantes del Club de Leones de Linares, fueron capaces de recordar al amigo músico.

Y, ahora, lejos de esa fecha (julio de 2015), cumplo la solicitud de un colega, cuando me dice: “¿No tienes nada escrito de Don Ramón Rivas? Tantas historias cada semana y para el maestro del piano, ¿nada?”

Aquí están las líneas solicitadas, en atención a sus palabras, Monsieur Cáceres. Espero haber cumplido, en parte, lo solicitado. ¡Un abrazo! (Bibliografía: “Dos comedias musicales infantiles”, de Dora Ulloa. Retrato de Ramón Rivas, por Santana, enero 1979)