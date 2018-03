Opinión 27-03-2018

Recuerdos de un hombre de campo

Óscar Bustamante (1941-2013) fue un escritor maulino, oriundo del sector de Santa Rosa de Lavaderos, glorioso por sus vinos gruesos y volteadores. Arquitecto de profesión, publicó varias novelas y un libro de cuentos rurales, entre las que destacan “Asesinato en la cancha de Afuera” (1991) y “Explicaciones de todos mis tropiezos” (1995), ganadora en el concurso de mejores obras literarias inéditas de aquel año. Otra de sus joyas es “Recuerdos de un hombre injusto” (1994) y “El jugador de Rugby” (2008). Escritor tardío, debido a que su primer libro lo publicó a los cincuenta años de edad, coincidió con la generación de narradores de los años noventa, como Carlos Franz, Alberto Fuguet, Gonzalo Contreras o Jaime Collyer, aunque no perteneció a ningún grupo y sus tópicos se distanciaban de los ilustres jovencitos antes mencionados. Abordó con total maestría temas relacionados con el campo chileno, como costumbres, identidad y la picardía de nuestro campesino. Trató de esculpir una personalidad del hombre rural contemporáneo y, sumado a esto, incorporó el humor en sus escritos, como en el cuento “El día que se inauguró la luz”, donde en la ceremonia oficial de la llegada de la electricidad a una zona rural, un burro no permite que ésta se desarrolle con normalidad: “Aguilera se recompuso de algunas risas y murmullos y volvió decidido a abrir la boca, encontrándose con que el burro del Senón nuevamente había comenzado a rebuznar como si hubiese estado especialmente contratado para caparle el discurso. La segunda vez se escucharon de frentón algunas carcajadas y una voz que desde donde estaba ubicado, capté que era la del Segundo Aceituno que le gritó:-...Oye Aguilera, oh, el burro quiere que lo llevís a pasear a la luna...-, y ahí sí que el asunto se arremolinó completo y ya nadie daba un peso por la ceremonia, mientras Aguilera medio que como sonriendo se puso rojo”.

Quizás desde Mariano Latorre que no se abordaba el campo maulino con la misma veracidad descarnada del hombre rural, con ese espíritu de reflejar una sociedad que está en vías de extinción; el propio Bustamante lo reconoce: “Tuve una infancia ligada muy fuertemente al campo. Considero que es una parte integral de mi vida, sobre todo en este país donde el paisaje, la naturaleza es aún gravitante en la personalidad de la gente. Siento que estoy vinculado casi dramáticamente con el campo”. Entonces, si algún día alguien le dice que en el Maule hay solo poetas, sáquele a relucir como ejemplo a Óscar Bustamante, sin duda uno de los mejores narradores chilenos del último tiempo.



(Hugo Villar Urrutia, escritor)