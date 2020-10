Editorial 31-10-2020

Recuperación laboral



Durante esta semana, las autoridades hicieron un llamado a las empresas para que postulen al Subsidio al Empleo que lanzó el Gobierno en septiembre pasado, considerando la importancia de incluir a las personas con discapacidad.



En ese sentido, pidieron a las empresas realizar esfuerzos para incorporar en sus equipos a personas con discapacidad, puntualizando que se están haciendo esfuerzos para lograr la recuperación económica, y la idea es que sea profundamente social.



Lo que se busca es generar incentivos para que las personas con discapacidad también sean parte de la recuperación de los 2 millones de empleos que se han perdido en esta pandemia.



Se requiere también de un esfuerzo especial para visibilizar como corresponde a las personas con discapacidad que han estado invisibles tanto tiempo.



La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad no es caridad, no es pagar un impuesto, no es solo cumplir una cuota, es mucho más que eso, es otorgar igualdad de derechos y oportunidades a personas que tienen los mismos sueños y anhelos que todos los chilenos.



Lo anterior es pertinente a la realidad en tiempos de Covid, donde los trabajadores con discapacidad han sido especialmente afectados.