Nacional 13-05-2020

Recurso de amparo busca cierre de Cárcel de Puente Alto por malas condiciones

La organización "81 Razones" presentó un recurso de amparo con el que piden una revisión de las condiciones sanitarias de la Cárcel de Puente Alto, con el fin de propiciar un eventual cierre del recinto.

Los recurrentes, organizados desde el incendio en la Cárcel de San Miguel, aseguran que la pandemia solamente ha empeorado las condiciones de hacinamiento del recinto, donde las torres para 30 ó 50 personas se encuentran ocupadas por al menos 100 reclusos.



César Pizarro, vocero de la organización, manifestó que "si teníamos gente con tuberculosis, gente con enfermedades, con otras personas que no estaban contagiadas, el tema del Covid-19 llegó a sepultarlo todo".

"Las condiciones de habitabilidad, las salidas del agua, los baños, por eso la Cárcel de Puente Alto nos preocupaba, porque todos sabemos que es una bomba de tiempo, todos sabemos que si esa cárcel se quema van a morir quizás no 81 personas, va a morir más gente", dijo.

Pizarro indicó que "la deplorable situación del sistema carcelario se refleja con todo lo que está pasando ahora. Lo que nosotros estamos reclamando en el escrito presentado al Juzgado de Garantía de Puente Alto es que se cierre la Cárcel de Puente Alto, que no exista ese recinto penal, porque no tiene ninguna condición mínima para que vivan seres humanos e incluso animales".

La Corte de San Miguel se encuentra revisando el recurso, mientras que el Juzgado de Garantía de Puente Alto solicitó al Gobierno evaluar un cierre parcial del recinto.