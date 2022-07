Social 03-07-2022

Red Andes Salud habilitará nueva clínica en la Región del Maule

Tras la Junta de Extraordinaria de Acreedores de la liquidación concursal de la Sociedad Clínica del Maule S.A, realizada ayer 30 de junio de 2022, se aprobó la oferta directa de Andes Salud, de la compra de activos inmobiliarios de la ex Clínica Del Maule (Talca), que suman 6.300 m2 construidos. “Después de meses de negociaciones, se concretó esta oportunidad para continuar el plan de desarrollo de Andes Salud de acercar la salud a las regiones, y específicamente en este caso, dando respuesta a la resolución de los problemas de salud de los habitantes de la VII región”, comentó, Mario Rojas, abogado de ROJAS & CIA, quien representa a Andes Salud.

“Nuestro objetivo principal desde junio de 2018 cuando nace Andes Salud ha sido acercar la medicina de calidad y tecnología a las regiones. Hoy continuamos con nuestro compromiso con la adquisición del inmueble de la ex Clínica del Maule, para poder resolver el déficit que existe respecto a la oferta de salud que se requiere en la séptima región, una de las más carentes a nivel nacional”, afirmó Gonzalo Grebe, gerente general de Andes Salud.

La red de clínicas Andes Salud, que tiene presencia en El Loa (Calama), Chillán, Concepción y Puerto Montt, continúa su crecimiento y expansión para resolver la demanda de salud en regiones. La adquisición del edificio de Clínica del Maule consistirá en habilitar un Centro Médico en una primera etapa y luego, la puesta en marcha de la Clínica con una inversión total de cerca de 13.500 millones. “Esperamos dentro de 6 meses tener habilitado el Centro Médico y la totalidad de la clínica en un plazo máximo de 2 años”, comentó Gonzalo Grebe.

La ex Clínica Del Maule es uno de los centros de salud más emblemáticos de Talca, se inauguró hace más de 35 años en 1984, y durante muchos años fue la única clínica privada de la ciudad. En 2019, tras acumular deudas por más de $7.000 millones inició su liquidación