Crónica 08-12-2018

RED DE TIENDAS MUNDO RURAL LANZA PLATAFORMA ONLINE PARA VENTA DE PRODUCTOS CAMPESINOS

En el marco de la Semana de la Pyme organizada por el Ministerio de Economía, INDAP lanzó oficialmente la página de e-commerce de la Red de Tiendas Mundo Rural, plataforma que se suma a sus seis locales ya establecidos (Pajaritos, Escuela Militar, Centro Cultural La Moneda, Chillán, Concepción y Valdivia) y que busca ampliar la comercialización de los productos de la Agricultura Familiar Campesina.



La ceremonia se realizó en el Centro Cultural Palacio La Moneda y contó con la asistencia del ministro de Agricultura, Antonio Walker; el director nacional de INDAP, Carlos Recondo; el presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, y los dirigentes campesinos Olga Gutiérrez, de UOC Chile, y Óscar de la Fuente, de Conagro.



Tras un proceso de rediseño y dos meses de marcha blanca, WWW.TIENDAMUNDORURAL.CL cuenta hoy con un stock permanente de 400 productos y otros 200 en rotación, elaborados por más de 50 emprendedores rurales. En el catálogo se privilegiará a los productos que cuentan con el Sello Manos Campesinas, que acredita las cualidades de artesanal, campesino, sano y local.



En la oferta de Despensa hay aceite de oliva del valle de Huasco, kétchup orgánico de Olmué, quinoa de Casablanca y de Colchane, maqui deshidratado de Futrono, merkén pehuenche, pitones de ajo chilote, harinas de linaza, avellana y trigo de Constitución, pastas de aceituna de Combarbalá, salsas de ají de Pan de Azúcar y maní de Chépica.

También hay una categoría de Delicias Campesinas, donde se pueden encontrar chutneys de ruibarbo, arándanos al merlot y frutos del bosque de Entre Lagos, membrillo con murta y castañas en almíbar de Río Bueno, manjares con cranberry y naranja de Futrono, mermeladas de alcayota, guinda ácida y frambuesa de Licantén y miel de trébol blanco de Coyhaique.



En Bienestar y Belleza el sitio ofrece crema capilar de leche de cabra de Tiltil, champú de jalea real-maqui y óleo de romero de Curacaví, productos de topinambur de San Vicente de Tagua Tagua y cremas corporales de baba de caracol de Buin, y en Bebestibles hay café de cebada de Nueva Imperial, jugo de arándanos de Gorbea y mezclas de té con frutos silvestres y hierbas de Coyhaique.



El sitio web, que también cuenta con recetas, noticias y artículos de patrimonio, artesanía y vida sustentable, es administrado por Conagro, cuyo presidente, Óscar de la Fuente, destaca la importancia de la iniciativa: “Es una satisfacción y un desafío para nuestra organización que las tiendas campesinas sean exitosas, porque abren caminos y acercan el trabajo de nuestros agricultores a la ciudad”.



Alonso Fernández, administrador de la Tienda Mundo Rural Online, resaltó que “esta web hoy permite que por ejemplo un productor de Los Ríos pueda abastecer de forma inmediata con sus productos a personas en Copiapó, Antofagasta o Arica. Ésa es una alternativa que antes no teníamos”.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, enfatizó que la labor de su cartera está focalizada en los pequeños y medianos agricultores: “Todo nuestro esfuerzo es para ser mejores socios de los emprendedores rurales. La Agricultura Familiar Campesina es el alma del ministerio y vamos a apoyarla a través de la asociatividad para que crezca y abastezca a las ciudades de nuestro país y también a los mercados internacionales”.



El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, dijo que la forma de potenciar a la Agricultura Familiar es abriéndole espacios de comercialización, mediante tiendas como éstas y también a través de circuitos cortos como son los Mercados Campesinos, “los que esperamos ampliar a 50 en todo el país durante el próximo año”.



Sobre la tienda online, expresó que “las pymes agrícolas no pueden quedarse al margen de los avances tecnológicos y esta plataforma no tiene otro propósito que visibilizar y fomentar el trabajo de los pequeños agricultores con quienes estamos muy comprometidos”.



La Red de Tiendas Mundo Rural forma parte del Programa Nacional de Comercialización de INDAP, que promueve la creación de canales comerciales para la Agricultura Familiar a través iniciativas como el Sello Manos Campesinas y los Mercados Campesinos, que muestran a los habitantes de las ciudades las historias, valores y atributos que están detrás de estos productos.