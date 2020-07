Deporte 21-07-2020

Red Extraescolar de Longaví inicio “Desafíos”, una serie de pruebas lúdicas on line para entretener a la familia



Como una forma de entretener a través de la educación física en tiempos de pandemia, la red extraescolar del Departamento de Educación, inició una serie de desafíos a través de las redes sociales, “fan page red extraescolar 2017 daem Longaví”, para motivar a todas la familia que hoy día no puede realizar actividad física de forma grupal y en lugares públicos.

Alexander Rojas, coordinador de la red extraescolar, señaló que “la idea es que no que no dejáramos solas a las familias en tiempos de pandemia, que ellos sientan el apoyo de los profesionales, de los profesores de educación física, y que somos lo más querido por la comunidad educativa, porque tenemos más cercanía con los niños, y el alcalde nos dio esta misión de poder llegar a nuestras familias, y nació esta idea, y que ha sido muy bien recibida y esperamos poder masificarlo aún más, y que el próximo desafío podríamos tener unos 1.500 videos” .

El profesional señaló que la idea es llegar a las casas, y que los niños se puedan olvidar por un momentos de las noticias de la pandemia: “son actividades recreativas y lúdicas, el sentido de estas es llegar a todos los grupos etarios, que puedan participan niños desde pre kínder hasta adultos mayores, son ejercicios que se van realizando de acuerdo a los grupos, poniendo obstáculos para dar más complejidad, pero el ejercicio es el mismo, la idea es poder llegar a todos”.