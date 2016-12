Crónica 21-12-2016

Red Oirs Regional termina capacitaciones con temas migratorios

En dependencias de Contraloría Regional se llevó a cabo su última capacitación del año, los funcionarios públicos se informaron sobre los derechos y deberes de las personas inmigrantes.

Después de conocerse las últimas cifras de personas inmigrantes en el Maule, dadas a conocer el día lunes por el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, los funcionarios de la Red Oirs regional se informaron por el propio Seremi de la necesidad de saber más datos de los extranjeros que no están visitando y que por lo pronto se están estableciendo en la Región, para así de esta forma poder atenderlos y poder resolver sus dudas respecto a las condiciones de trabajo, visas, derechos y deberes que tienen que cumplir si se quedan en suelo chileno.

“Quiero destacar el trabajo de la Seremi de Gobierno, felicitar a los funcionarios por qué esta red y este esfuerzo que se ha construido en el tiempo de funcionarios que trabajan con la información a la comunidad y ciudadanía nos parece un trabajo muy relevante para el trabajo que todos realizamos, si no informamos bien y si la gente no tiene la información oportuna y precisa que requiere se reciente nuestro trabajo, y efectivamente estamos culminando el año con un gran cantidad de capacitaciones”, dijo el Seremi (s) de Gobierno, José Letelier.

Agregó que “desde el año 2010 hemos tenido un flujo muy importante de inmigrantes hacia Chile, particularmente desde el 2013, y en el caso de nuestra región lo podemos apreciar todos los días teniendo personas de diferentes países, fundamentalmente de América Latina desde donde están viniendo, por lo tanto debemos sensibilizar el tema y sepamos tratar a los inmigrantes, y dejar atrás ciertos mitos de los inmigrantes y no meterlos a todos en un mismo saco”.



LINARES

La Red Oirs de funcionarios públicos de la Provincia de Linares también pudo informarse respecto a los temas migratorios, y al respecto el Gobernador (s), Marco Villagra, manifestó que “hay un trabajo muy potente del Gobierno en el tema de los inmigrantes, porque se trata de una realidad que hoy día tenemos que acoger, pensarla, ponerle cara, debemos decir y saber quiénes son, y precisamente el trabajo que desarrollan las redes Oirs tiene esta primera misión fundamental que es acercar a la ciudadanía, acercar a los inmigrantes al trabajo de los servicios públicos y de esta manera poder satisfacer aquellas necesidades e intereses que están buscando, y nuestro compromiso es seguir fortaleciendo las oficinas de informaciones, reclamos y sugerencias”.