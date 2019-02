Nacional 27-02-2019

Red Salud UC fue confirmada como objetora de conciencia en las tres causales de aborto

El Ministerio de Salud oficializó que los recintos de asistenciales de la Red de Salud UC Christus, de la Universisdad Católica, fueron reconocidos como objetores de conciencia institucional.

Según consignó El Mercurio, la Seremi de Salud Metropolitana confirmó que el recinto asistencial de la PUC se transformó en el segundo recinto privado del país en esta condición -el primero fue la Clínica Indisa-, aunque el primero en ser objetor en las tres causales.

En diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el reglamento de objeción de conciencia que redactó el Minsal en el marco de la despenalización del aborto en tres causales.

El documento puntualizaba que los recintos privados que recibieran beneficios del Estado en los departamentos de Ginecología y Obstetricia en pabellón, no podían declararse objetores.

Según el TC esta nueva normativa no podían imponer las instituciones de salud condiciones que impidieran su "libre ejercicio", por lo que rechazó la nueva normativa.

Las instituciones privadas que tienen convenios con el Estado y que no se han declarado objetoras son: el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital San Francisco de Pucón, Hospital Padre Bernabé de Lucerna (Panguipulli), y la Clínica Puerto Varas Spa.