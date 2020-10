Crónica 06-10-2020

Redescubren nuevo sitio arqueológico en la cordillera alta de Linares, sector Parque Guaiquivilo





El proyecto demoró alrededor de tres años y los lugares que visitaron fueron sector Calabozos; Cajón del toro, lagunas Cuéllar, vacas muertas, cajón de la gloria, cajón los patos y se incorporó un nuevo Redescubrimiento al Interior del parque Guaiquivilo.

Con esto dan por finalizado el proyecto del este documental llamado “Redescubriendo la ruta de Hans Niemeyer” con fines educativos y para ser presentado en colegios de toda la región y particularmente de la provincia de Linares.

Gustavo Bueno Álvarez, lideró el proyecto, y al respecto manifestó que “desde hace unos años empezó mi interés en el arte rupestre, después de leer una nota que realizó el diario El Heraldo de Linares (Chile) , sobre una expedición, que se realizó en el año 1958, hacia el sector Cajón Calabozos, en la alta cordillera del Melado; con el interés inicial de descubrir un supuesto yacimiento de uranio existente en esa zona. El dato que llegó a oídos del hijo del entonces, Intendente Kurt Möller, a través de un relato del buscador de minas, Vicente Mestre Jaime. En esos tiempos, la guerra fría estaba en plena escalada, aunque es bueno recordar que en 1962 ya estaba declarada. El uranio era de suma importancia estratégica, para los efectos de desarrollar artefactos nucleares”.





Es por esto que el intendente Kurt Möller, motivado por la demanda de este mineral, junto a un grupo de profesionales que encabezaba el geógrafo de la Universidad de Concepción, geólogo Mueller, su esposa May y solicitando colaboración al director de la Escuela de Artillería de Linares, por el nivel de dificultad geográfica y logística, para ir en busca de este mineral, sumando personal y arrieros de la zona. Para dejar un registro fotográfico de la expedición, se invitó a Enrique Maturana González, destacado fotógrafo de Linares.

Al llegar al sector Calabozos, lugar señalado, no lograron encontrar estas vetas del mineral. Sin embargo, por datos entregados por arrieros, descubrieron un asentamiento de antiguos habitantes, con dibujos realizados sobre numerosas piedras y roqueríos del sector.



PATRIMONIO MUNDIAL EN LINARES



“Nuestra primera etapa, fue el estudio bibliográfico y reuniones sostenidas sobre todo con el empresario Lower López y el doctor José Retamal y el apoyo del profesor Manuel Quevedo. Conseguimos parte del financiamiento con el señor López y la Municipalidad de Linares, a través de su administrador John Sancho. Se solicitaron los servicios del youtuber y realizador audiovisual, John Gross de EE.UU y algunos amigos. Así como comienza a tomar forma y esperanza mi documental, junto al apoyo bibliográfico del geólogo George Miller de la Universidad de Concepción. La posterior incorporación de literatura Hans Niemeyer, más bibliografía que investigué y la información oral, tan importante en nuestra zona, sirvieron de apoyo para iniciar mi investigación”, explica Gustavo Bueno.



“Nuestra expedición contaba, en su primera etapa, llegar a nuestro campamento base, el lodge del Parque Guaiquivilo, para organizar in situ la primera etapa. Llegar a casa de lata, que utilizan los arrieros del Melado en Cajón del Toro, a un día completo, desde el lodge Guaiquivilo, hasta ese punto, y continuar a hacia Lagunas Cuéllar, primer lugar indicado en nuestra planificación, que tenía grabados de arte rupestre y petroglifos.

“En nuestro primer día de cabalgata el objetivo era trasladarnos por el interior del parque Guaiquivilo, que toma un día a caballo, para llegar a nuestro segundo campamento base, Casa de Lata, que utilizan los arrieros en Cajón del Toro para continuar a la segunda etapa: Lagunas Cuéllar”, agregó.

Bueno define esta travesía como “una experiencia mística, llena de colores , el Cajón del Toro fue en cada momento de dulce y agraz. Los acantilados y las dificultades propias de la geografía, la adrenalina, era una constante, sobre todo para los principiantes”.



“Al llegar al final del Cajón del toro, en donde al frente , mirando a unos 1000 metros de altura, se divisaba el glaciar El toro, la ruta fue la más peligrosa y vertiginosa. Solo una huella y encabezando la expedición estaba Lower López, conocedor cien por ciento de la ruta. Detrás, quien escribe y realizador del documental, (Gustavo Bueno), más atrás Manuel Briceño, Jon Gross, Óscar y por último Maxi Ruiz. Sin duda, esos momentos pasaron mil cosas por mi cabeza”.



“Después de detenernos, para ir registrando el paisaje y descansado un rato, en un día llegamos a lagunas Cuéllar. Indescriptible tales maravillas, quedando por horas observando su belleza y comenzamos a buscar y registrar los dibujos ancestrales. Después de recorrer por un día y alimentarnos, volvimos a nuestro segundo campamento base, para salir al día siguiente al sector Vacas Robadas en donde se encontraban otros vestigios de arte rupestre y petroglifos”.



“Ahí fue cuando mi imaginación se transformó en realidad, al estar en un lugar de miles de años ocupados por antiguos habitantes. Realmente místico y sobrecogedor”, subraya el responsable de este proyecto, Gustavo Bueno.