Opinión 28-08-2019

Reducción de Jornada Laboral

Somos testigos de una extensa y absurda discusión pública, gatillada por una joven diputada comunista que logró poner en la agenda pública un proyecto de ley, mediante el cual se reduciría la jornada laboral a 40 horas a la semana. El gobierno, intentando recuperar el control sobre la materia, propone otro proyecto con una reducción de jornada a 41 horas semanales y con cierta flexibilidad. Diversos expertos, no solo oficialistas, sino también antiguos seguidores de la fenecida concertación, han criticado ambos proyectos. Resulta impresentable que se destinen recursos humanos caros, para discutir propuestas que no tienen ninguna base seria que permita esperar que alguno de los dos

proyectos serán buenos para Chile y en definitiva para los trabajadores. No faltan los ignorantes que afirman qué hay que reducir la jornada, pues una gran mayoría así lo pide. Si hacemos un plebiscito en que le propongamos a la gente trabajar medio día por el mismo sueldo de día completo, seguro que por amplia mayoría triunfaría esa tesis. Los gobernantes y legisladores están en sus cargos, pues suponemos que son personas con capacidades de análisis y conocimientos superiores al promedio de la población. La realidad nos está mostrando que el populismo tiene secuestradas a nuestras autoridades, las que solo buscan el voto fácil sin pensar realmente en un mejor país. Detallo a continuación algunas de las razones por las cuales ambos proyectos, el de 40 y el de 41 son muy malos para Chile.

1-Chile no es un país desarrollado. No se puede dar el lujo de reducir hoy la jornada laboral. 2-No está comprobado que la reducción de jornada aumente la productividad de los trabajadores. 3-La reducción de jornada representa una medida de usurpación a quienes dan trabajo, pues no tiene indemnización ni compensación alguna. 4-Promueve el ocio más allá de lo razonable. 5-Inventiva que las personas busquen un segundo trabajo, perdiéndose el objetivo central de las propuestas. 6-Incentiva trabajos informales. 7-Tiene efectos en los salarios, toda vez que requerirá de un cuarto turno en muchas empresas productivas. 8-Aumenta costos laborales en 11%, con indudables efectos en las pymes. 9-No considera las distintas realidades de cada industria. La agricultura no se puede equiparar a la industria bancaria, por ejemplo. 10- Mezcla conceptos vinculados a los tiempos de traslado, los cuales son distintos en Santiago que en provincias. Se argumenta que la reducción de jornada se explicaría pues los trabajadores demoran mucho en llegar al trabajo. Este argumento es de una fragilidad abismante. 11- Desvía la responsabilidad de las autoridades respecto de mejorar el transporte público. 12- Incentiva uso de horas extras. 13- Esconde efectos de la inmigración ilegal. 14- Aumenta gasto del estado por mayores remuneraciones en sector público. 15- La propuesta del PC que propone la reducción de jornada a 40 horas es una propuesta teórica, alejada de la realidad y que demuestra escasa preparación de sus defensores en materias económicas complejas. 16- Le propuesta del gobierno es reactiva y disfrazada de gradualidad. Lo que está mal está mal y no por aplicarla de manera gradual deja de estar mal. 17- Hay urgencias mucho más relevantes para Chile como la seguridad pública, la construcción de embalses, la modernización del Estado etc. Este tema de reducción de jornada no tiene ninguna urgencia. Es populismo puro.

18- Se intenta implementar el cambio en paralelo con el aumento de 4% en las pensiones, lo que hace más duro el efecto para las empresas. 19- Chile No está creciendo como se esperaba y hay una crisis mundial compleja por lo que la oportunidad es inadecuada. Esto lo han afirmado diversos personeros oficialistas y de oposición. 20- Se pierde el foco en la flexibilidad, que es lo relevante.



Finalmente debemos evitar espectáculos

mediáticos, en que incluso parlamentarios de RN, en contra de toda prudencia, apoyaron el proyecto comunista.





(Andrés Montero)