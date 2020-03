Opinión 21-03-2020

REFLEXION



Levanto la vista al cielo estrellado en la quietud de la noche y entro en un estado de paz, de conexión inmediata. Mi mente se aquieta, se abre a un pensamiento nuevo y preocupante.

El universo en todo su esplendor, parece no inmutarse, como si nada pasara y tantas cosas que han ocurrido en poco tiempo. El calentamiento global, al cual ya nadie se refiere. El estallido social que remece la moral y ahora un virus que viene a coronar la conciencia. No lo subestimemos por favor. La naturaleza cobra espacio de las formas más impensadas.

¡Es urgente amar!

Es urgente volver a la fuente, recuperar nuestra luz interior de amor y felicidad iluminando nuestro camino y a todos los que pasan por él. Desarrollar nuestras pasiones y a ser más fuertes. La vida nos regalará momentos para crecer y enfrentar desafíos y siempre nos encontraremos con maravillosas personas para recordarnos quienes somos realmente, tocando nuestro corazón en forma de enseñanzas. Algunas se quedarán, otras estarán de paso, de manera fugaz dejando su huella.

No nos tomemos la vida a la ligera. Tenemos dos vidas; la primera, la que vivimos a diario, corriendo sin saber cuántos pasos damos y muchas veces sin saber para dónde vamos. ¡La segunda…cuándo nos damos cuenta que tenemos solo una!

Hacernos conscientes es prioridad. Hay que actuar rápido. El miedo es bueno cuando nos moviliza.

El Coronavirus llegó para despertarnos, para centrarnos en lo importante, la familia. Para valorar los abrazos que dimos al voleo por inercia y que hoy extrañaremos a conciencia. Hoy es momento de hacer una pausa obligada pero necesaria para reparar sentimientos, para proteger nuestra salud y la de los demás.

El mundo está en aislamiento, bajo las revoluciones. Se está desacelerando para que los que colgamos de él podamos volver a entrar. Anda lento y nos permitirá detenernos y observar lo que siempre ha estado ahí. Me refiero a lo intangible, a lo que se ve con el corazón y muchas veces invisible a la mirada distraída en lo superfluo, en el consumismo, la apariencia y el poder.

Debemos cumplir con el protocolo de autocuidado. Si bien me rebele en un comienzo porque no quiero dejar de abrazar y besar a las personas que más amo, entiendo que será momentáneamente para frenar la pandemia y evitar el colapso en los hospitales. Chile no tiene el número de ventiladores mecánicos suficientes.

Que no nos pase como Italia que tiene que elegir a quien conectar y a quien no.

No seamos ingenuos. Este virus vino a zamarrearnos si lo miramos a huevo. Aún veo mucha gente en la calle impávida, irreverente, ni ahí con los protocolos de autocuidado. Con un egoísmo, con una apatía desconcertante.

Hace unos días fui a una bencinera y para mi sorpresa no tenían dispensadores con alcohol gel para su personal de bomberos, siendo que ellos están expuestos al contagio al tomar el dinero o tarjetas de crédito de los usuarios. Esto es tragicómico, irrisorio, para no creerlo, siendo que el concesionario también corre el mismo riesgo de propagar el virus a su entorno familiar.

Esta cadena se puede revertir con actitud de entrega a los demás. ¡ Ayudémonos unos a otros y el virus se ira! De lo contrario asumamos las consecuencias. Aquí no se valen las clases sociales. Todos somos uno. El Coronavirus no hace distinción. Ese bicho … ¡Nos tiene a todos en pausa! ¡Váyanse a la casa caramba!

¿Qué harás mientras estás ahí sin saber qué hacer? Quizás dejar el celular y la Tablet para conversar con tus viejos, con tu hermano, hermana o simplemente contigo mismo. Ver al vecino con otra mirada.

¡Yo lo tengo claro!. Me zambulliré en la mirada de mis hijos para dejarme embrujar por sus profundas conversaciones tan cálidas como sus abrazos que con paciencia esperaré.



(Carolina Farr)