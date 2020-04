Opinión 05-04-2020

Reflexión







La gente joven no entiende porque los viejos lloran con facilidad. El adulto mayor no siempre llora, la mayor parte del tiempo se conmueve. ¡Son mágicos y bellos! El viejo no es sabio por ser viejo, es sabio porque en su andar lento y movimientos suaves puede apreciar la vida. Ellos alcanzan una nueva dimensión, un nuevo nivel de conciencia donde ven, tocan y huelen, pero… ¡desde el alma!

Ahora que el mundo se detuvo por el Covid19 todos podemos ser sabios. El secreto está en nunca dejar de maravillarse. La naturaleza salvaje se está restableciendo y la naturaleza humana tiene una nueva oportunidad de conectar con sí mismo y con su entorno.

Los padres jóvenes están abrumados haciendo las tareas con los niños en casa y haciendo tele trabajo, los que pueden, para no perder su fuente de ingreso que ya para muchos ha sido rebajado considerablemente.

Qué importa que pierdan el año escolar. ¡ A la mierda con tanto estrés! Que se fortalezcan las relaciones en este momento crucial que amenaza nuestras vidas es más importante que pasar el año escolar. Leer y jugar juntos. Revisar fotos antiguas en papel y hacer un collage. Mostrarles y contarles sobre la familia. Recortar frases de revistas y hacer mensajes positivos para pegar en las paredes. Decir más seguido ¡Te quiero!

Hacer video llamadas a los amigos y familia que están lejos. Por ahora la conectividad es lo único que tenemos para abrazarnos.

Cuando el virus se haya ido habrá muchas muertes que lamentar y espero que quede una enseñanza por siempre de valorar lo esencial. Dejar atrás las agresiones y respetar el pensamiento del otro.

Manejar una economía justa y dejar de repetir el ciclo de la estupidez ególatra y narcisista.

Se viene un duro despertar. Cuando llegue ese día el mundo habrá cambiado para siempre. Seremos ricos en amores.

Habrá que acondicionarse a una nueva forma de vivir y tomar decisiones importantes pensando en el bienestar común.

La corona de la estatua de la LIBERTAD tiene siete puntas que re presenta a los siete continentes.., ¡a todos nosotros!

Te insto a ponerte de pie con dignidad y levantar tu antorcha para iluminar tu camino y el de los demás. Solo así seremos libres.

Si sobrevivo estaré ahí, contigo.





(Carolina Farr)