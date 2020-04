Opinión 11-04-2020

Reflexión



Abro los ojos y me estiro perezosamente. Está aclarando y siendo abril, se vislumbra otro día caluroso con mañanas cálidas y fríos atardeceres.

Es otoño, mi estación preferida, en que puedo ser como una lagartija por la mañana y un oso por la tarde, cuando el ocio lo permite, ¡claro está!

Pusieron horario invierno y no se pa´que, si casi todos están encuevados.

Ya nadie espera el fin de semana porque todos los días son viernes.

Este confinamiento ha ido mutando el ánimo de algunos. Ha sido una forma brutal de descubrir que tanto nos conocemos. Hay quienes están comenzando a despertar de su encierro mental, para valorar y agradecer.

-¡Buenos días señor Covid! -Lo saludo por si las moscas.

Según las creencias populares si saludamos al Litre no nos contagia, así que no se pierde nada.

-Oiga, no es por na´-, pero, ¿cuándo crestas se va a ir? ¡Es que nos ha estado jodiendo la pita mucho tiempo ya poh!

-Si quería darnos una lección de humildad, ya la gran mayoría entendió, pero si intenta infundir temor, pierde el tiempo, porque no aceptamos sometimiento-.

-¡Vuelva pa´su casa mejor! -Enseñe a su gente amor a la humanidad, que harta falta le hace-.

-¡Vuelvase virulento y poderoso pero para hacer brillar la luz con la que nacemos y que al hacernos adultos olvidamos!-

-¡Sus abrazos ahogan!-

Voy a recuperar esos abrazos calentitos, a cogote cruzado con mis hijos.

Hay tantos con quien estar y tan pocos con quien ser.

Cuando despierte mañana usted se habrá ido para siempre y habremos aprendido un poco más de todo, sobre todo de limpieza; en todos sus contextos.

Le pido al tiempo que no olvide, que no borre nuestra memoria.

Le regalaré mi plumero como recuerdo de nuestra batalla, pero los guantes no. Esos estarán colgados en lo más alto de mi cocina para recordarme a diario lo que su presencia significó.



Mire, también ha generado buenos cambios.

Le agradezco por todos los que se han reconciliado con su pasado.

Por los que han unido sus fuerzas y se han transformado en tremendo equipo de solidaridad y entrega, poniendo en riesgo su integridad.

Por todos los que pasan la cuarentena solos, en su propia compañía, y no han perdido la fe.

Por aquellos que han aprendido a sonreír detrás de la mascarilla y ver más allá de su nariz.

Por las nuevas alianzas sin color político conformadas por un mismo fin, preservar la vida.







(Carolina Farr)