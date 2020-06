Opinión 19-06-2020

Reflexión pedagógica en tiempos de pandemia



Recientemente (fines de mayo del 2020) en pleno auge de la PANDEMIA COVID-19, el Colegio de Profesores A.G. (Asociación Gremial) chilena, hizo un llamado al profesorado para discutir un nuevo enfoque de enfrentar el proceso educativo durante esta crisis, la idea venía a dar una respuesta a la propuesta del MINEDUC, que había dado la orden de "priorizar ciertos contenidos" (los más importantes del currículum oficial) en cada asignatura y de esta forma salvar el año escolar en marcha. La CONTRA-PROPUESTA dada por el Colegio de Profesores A.G., que no es nueva en otros países del continente, fue denominada de NUCLEARIZACIÓN, que mandata a los docentes a remirar el currículum escolar desde una perspectiva local y significativa, incluyendo a otros actores (familias, dirigentes, voluntarios, profesionales, técnicos, obreros, dueñas de casa, vecinos) en la educación de sus estudiantes, además visto como una integración de distintas disciplinas en trabajo por proyectos, aprendizaje situado y contextualizado.

Se abrió una interesante pugna, que lamentablemente ha durado muy poco, ya que la mayoría de los establecimientos educacionales han optado por una fórmula conocida, el RECORTE Y ADECUACIÓN CURRICULAR, que está correcto del punto didáctico, de gestión curricular y de las capacidades actuales que disponen los colegas, sin embargo, creo que no es bueno dejar en el olvido la idea de una NUCLEARIZACIÓN, que no sólo debe apuntar al trabajo interdisciplinar, como es la propuesta aterrizada al contexto nacional por el Colegio de Profesores A.G., sino que debe mirarse en una mayor amplitud de posibilidades para re-configurar lo que es la escuela actualmente. No podemos pretender, que luego de esta crisis la escuela no analice una nueva forma de educar, de desarrollar capacidades de razonamiento crítico y creativo para aportar a una nueva sociedad, REFUNDADA en valores universales de FRATERNIDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA SOCIAL.

Esto no es sólo una crisis económica y social que afecta a las instituciones del Estado, sino que viene a remecer al ciudadano que reclama y alza su voz por sus derechos y quizás más importante aún, por los derechos de los que históricamente no han tenido voz...como los marginados y excluidos. La escuela no escapa a este escenario de exclusión e injusticias, ya que sigue reproduciendo desigualdades, fracasos escolares, decepciones y deserciones que muchas veces duran toda la vida.

Quiero despertar, abrir los ojos y renacer en una humanidad mejor de cómo la dejamos al inicio de esta crisis. No concibo una educación homogénea, heteronormada, blanca y etnocentrista, deseo que cada comunidad educativa decida sobre su currículum, sobre sus conocimientos a RELEVAR y sobre su historia a construir.



(Dr. Prof. Pablo Castillo Armijo

Profesor Auxiliar Departamento de Fundamentos de la Educación

Universidad Católica del Maule)