Reflexionemos

Ya con casi el 100 por ciento de las mesas escrutadas, se da por ganador a la opción Apruebo y Comisión Constitucional, sorprendiendo más que las opciones elegidas por la ciudadanía la gran cantidad de votantes que participaron del proceso, más de siete millones y medio de personas, mayor incluso que cuando se eligió a presidente y parlamentarios en el año 2017, que fueron siete millones treinta mil votantes.

Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea fueron las únicas comunas donde ganó el Rechazo, ¿qué quiere decir esto? ¿Una desconexión de la realidad país de estas tres comunas? ¿Que sólo estas comunas del sector oriente de Santiago están viendo cosas que el resto del país no? Probablemente la respuesta es que siguen en una burbuja muy distante de lo que siente la gran mayoría, no significando que esa mayoría tenga la razón en todas sus propuestas, ya que según encuestas recientes mostraban que las personas querían temas que estuvieran en una futura constitución, pero lo insólito es que ya estaban en la actual, entonces ¿qué significa esto de pedir algo que ya está contemplado?

Probablemente la respuesta sea que fueron creando una masa de personas útiles para su fin, desde el año 1997 con Frei Ruiz Tagle como presidente, comenzaron reformas educacionales que en vez de fortalecer el contenido lo fueron haciendo más débil, mas materia y horarios, pero menos pensante el alumnado, es así que no hay ramos que los hagan pensar y reflexionar sino más bien repetir y memorizar.

Grosero error, pero a propósito, sacar de la malla ramos como filosofía o cívica, donde someramente, se les explicaba el funcionamiento de instituciones que son justamente la que hoy día, una masa de jóvenes, deslegitima y aborrece, como lo son el Parlamento y la figura del Presidente de la Republica, siendo lo más preocupante de todo, que no saben para qué sirven ni tampoco sus atribuciones.

El 11 abril del 2021, hay elecciones, donde también se elegirán a estos nuevos constituyentes, cuerpo no normado en nuestra legislación para ser más precisos, pero da lo mismo, total ganó la masa y es de esperar que se elija bien a quienes redactarán la nueva constitución porque de un sueño que ilusiona a muchos podemos llegar a vivir nuestra peor pesadilla



(Jorge Pinochet Muñoz)