Opinión 14-03-2020

Reflexiones





Cuando llegue mi tiempo de partir, quisiera nacer de nuevo en una época donde la sensibilidad importe, donde las emociones muestren la grandeza de SER y la dicha de pertenecer. Donde mirar a los ojos más de un minuto no sea signo de coquetería, sino de franqueza.

Quisiera nacer de nuevo en una época donde detenerse a contemplar no se confunda con pérdida de tiempo. Donde la palabra estrechada importe más que el papel.

Quiero nacer de nuevo en una época donde el romanticismo no sea visto con banalidad ni prejuicio. Donde la honestidad no sea solo de valientes. Donde el amor sea lo que une y no la conveniencia.

Un mundo donde lo material sea superfluo y la persona importe. Donde el bien común sea prioridad y no el individualismo. Donde la ambición sea medida y no prime la codicia.

Si pudiera elegir dónde volver a nacer, elegiría la época donde se escribían cartas, se bailaba lento y se compraba en los negocios de barrio.

Donde las tardes de invierno eran para juegos de mesa y escuchar música en vinilo. Donde las noches de verano eran para guitarrear música ochentera con las primas al calor de una gran fogata.

Quisiera nacer de nuevo en una sociedad que necesite poco para ser feliz, donde la vida se expande y se eleva para hacernos sentir libres. ¡Una vida así de simple, así de bella!



(Carolina Farr)