Opinión 28-03-2020

Reflexiones







Ante la amenaza de lo desconocido, el desequilibrio interior parece ser inminente. Al pasar los días, la incertidumbre angustia y desvela. En cambio la ignorancia, la irresponsabilidad, es devastadora.

Lo que hace a un hombre y a una mujer ser lo que es no son ni su cuna, ni su adiestramiento, sino su determinación en los momentos más difíciles.

La vida me ha enseñado que para tener profundidad como ser humano, ser compasivo y humilde, necesariamente hay que pasar por, tener conciencia y empatía o haber sufrido.

En el silencio todo se restablece y se recupera el equilibrio. La luz interior vuelve a brillar. Afuera el cielo es más azul, el agua más cristalina.

Mientras nosotros estamos tensos la naturaleza se relaja. Entonces lo que nos queda por hacer es aceptar lo que no podemos cambiar y hacerlo nosotros, pero hacer cambios radicales que requieran valentía y dejar de ser lo que los demás quieren que seamos.

El único remedio para ser felices es tomar decisiones.

Si no podemos tocar, abracemos con una mirada dulce. Besemos con palabras de amor, perdón y gratitud. Dejemos ir las culpas, el rencor, la vergüenza y el miedo.

Adoptemos un animalito para calmar nuestro espíritu.

En el andar lento nuestro corazón se expande, podemos sentir y podemos ver.

Recuerdo dos episodios que me ayudaron en mi formación como persona.

Tenía solo 10 años ese verano del 72 y desde el corredor de la casa de mis padres miraba como despuntaban los álamos y los llevaban en un carruncho (especie de trineo echo de madera) tirado por caballo. Antes que terminaran la faena pedí que me llevaran. ¡Fue el viaje más mágico de mi vida! Recostada en ese colchón verde que me envolvía con su fragancia, me aferre a los bordes para no caer, mirando el cielo azul y los pájaros volar entre la copa de los árboles.

Ese día nació mi alma libre y conocí la dicha de pertenecer a algo más grande, a una evolución que trasciende más allá del cuerpo físico.

Luego a los 14 años mi papá me enseñó a pararme sin importar cuantas veces cayera. Me lo enseñó con la natación, con estilo, con fuerza y empuje, practicando una y otra vez con mis hermanos hasta llegar a competir por el colegio. Un deporte que amaba.

Durante la vida adulta he sufrido dolores y miedos que me han roto el alma. Dejé de confiar y de creer en mí. Un día dejé de auto compadecerme y desvalorizarme. Me arme de valor y determinación.

Tomé un pincel y volví a pintar después de 30 años. Estudié una carrera técnica a los 53 años. He aprendido a soltar los apegos desde el amor y veo que Dios está en todas partes; en la naturaleza, en lo que hago, en lo que observo, en la risa y en el llanto.

Algo ha de morir en nosotros para dejar nacer lo nuevo. Aunque el camino sea pedregoso, acariciar los momentos es lo que suma.

Como dijo Mandela… “No basta con vivir la vida, hay que honrarla.”







(Carolina Farr)