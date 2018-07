Nacional 29-07-2018

Reflexiones sobre la interacción entre conceptos de sexo-género



El autor del trabajo consultado de esta crónica, comienza indicando al respecto que, la Igualdad y Equidad de Género, es una premisa que se desprende de las consideraciones generales, acerca del Principio de Igualdad de las personas.

Dicho principio de vez en cuando, de tiempo en tiempo, suele ser reformado en atención a la vulnerabilidad y afectación que históricamente han provocado en algunos grupos de personas. Tal cosa a ocurrido con alguna etnia determinada; a una religión o dentro de una condición socio-cultural ,etc.

Así ha ocurrido, con la condición de Género. Por ese hecho, no suele a veces ser evidente que, la justa comprensión de la demanda de esta Igualdad, deba traducirse ( no es de esperar) en medidas de discriminación, tales como aquellas que obligan por ley, a una “ Paridad de Género”; “ Cuotas o cupos obligados para un determinado Género( como por ej. para mujeres). Con dicha ley, solo vale la proporción numérica, como ha ocurrido para la elección de Diputados, Senadores, Ministros, etc. Sin poder sopesar ni siquiera someramente, la Igualdad de condiciones con otros postulantes.

¿ Se llegará al extremo de ampliarlo a lesbianas, gays, indígenas, inmigrantes ,etc? Reconocemos muy sinceramente que tenemos claro que éstos hoy no están representados, pero creemos que, no se puede llegar tan lejos, sin embargo,, hoy más que nunca ,deber darse relevancia a la “ Meritocracia” ( escoger al más idóneo) y eso debería ser igual sin importar el género al que se pertenece.

Cuando hablamos de Paridad Sexual, sin saberlo o sin querer, estamos hablando de “ Diversidad Sexual” y también sin advertirlo llegamos al problema de que si usando nuestro Libre Albedrío, podremos llegar a intervenir el cuerpo humano, con sus características fenotípicas ( ) incluyendo las estéticas. Así como también, permitir a que los adultos expresen sus afectos, emociones, sentimientos, sensibilidades, orientación sexual y preferencias o gustos en general, de acuerdo solo a su libre elección , pero, cuidando que ello NO perjudique el derecho de los demás.

Seguidamente, el o los autores de donde se extrajo esta crónica, reflexionan sobre dos tòpicos que a mi parecer son también de gran importancia. Se preguntan ¿ qué pasa con un hombre que engendra un hijo y después cambia al Sexo femenino? Ahora, legalmente ¿ será la madre de esa criatura? Da para pensar ¿ verdad?......

Si los temas asociados al Género ¿ involucran también o no algún tipo de controversia en el plano Deontológico, entendiendo por este a la ética? Quizás frente a estas interrogantes en su esencia, No existe una preocupación de tal tipo que resulte propia y sea característica solo de la noción de Género, pero, si pensáramos ( Ud. y yo) si la llamada “ libertad” es más bien moral ( que reside solo esencialmente en el interior del individuo) o bien, si es más política ( que reside en el orden externo de éste) y que cumple un rol imperativo que la contraste y valida.

En definitiva, amigos lectores, la discusión reside ¿ hasta donde es ético ampliar los límites de la subjetividad humana? Si desea leer más sobre ello vea en : www.bioetica.web.com/ideologiadegenero-y-persona-voluntarismo-y-social/

Estimados lectores: ya que hemos estado analizando semana a semana, distintos tópicos sobre Sexo y Género, deseo plantearle otra interrogante, solo con la finalidad de que Ud. pueda ejercitar lo aprendido y razonar sobre la temática que hoy, es de tanta actualidad. ¿ Desde que perspectiva podría ser reprochable moralmente, la decisión de una persona, en el sentido de vivir en función de una Identidad de Género, distinta de la de su sexo de nacimiento? O ¿ Acaso en definitiva esto es un asunto menos ético y más estético ( y practico) y sus implicancias, antes que propugnarlas por juicios éticos definidos, en realidad lo que sucede es que a ciertos grupos de la sociedad, más bien les choca, repugna e incomoda?

Por parte nuestra, debemos aclarar que las respuestas a las interrogantes antes formuladas, debieran hacerse sin observar una posible mirada religiosa, dado que, una sociedad “ laica” como la nuestra no debería permitir, ni menos fundar opiniones de validez general a partir de tal perspectiva.

Si quisiéramos hacer un resumen de todo lo planteado en nuestras crónicas, deberíamos solo decir que muchas veces ( y es por lo que se lucha hoy en día) que es necesario que los individuos se adecúen en todo o en parte, a la condición biológica con que ha nacido ( por ej. en sexo) en todo, o en parte a las consecuencias conductuales que esa condición biológica, le implica en lo cultural ( ej. en tipo de “ orientación sexual” asignada; o en Rol o Experiencia de Género dados.) Ante lo cual el individuo, escoge cambiando en todo o en parte, conforme a su personal preferencia ( Identidad de Género) sin que ello perjudique el derecho de los demás.

Sabemos que desde hace tiempo inmemoriales, los individuos han estado realizando lo antes descrito .Han estado cambiando varias de las condiciones biológicas con que han nacido. ¿ Cómo se preguntará Ud.? Le invito a verlo en la próxima crónica, con que finalizaremos esta temática que, ojalá haya sido de su agrado.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista