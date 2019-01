Opinión 27-01-2019

Reforma a la distribución eléctrica

En el aula magna de la casa central de la Universidad Católica se realizó el seminario “Nueva Distribución Eléctrica en Chile” -organizado por el Ministerio de Energía-, en el cual se presentaron los detalles del proceso de modernización de la regulación del segmento de la distribución eléctrica, su estado de avance e hitos futuros.



El evento se transmitió por streaming y contó con la participación de más de 300 representantes de la industria, academia y sociedad civil, ante quienes la ministra de Energía, Susana Jiménez, enfatizó la necesidad de cambiar el marco normativo del segmento de la distribución, pero que dicha reforma se hará “bien documentada, discutida y con visión de futuro”.



“Tras esta larga jornada, nos hemos quedado con distintas tareas. Nosotros, con el compromiso de seguir avanzando en un proyecto de ley de distribución bien documentado, discutido y con visión de futuro. Ustedes, con la oportunidad de pensar en un largo plazo incierto y cambiante, y de contribuir tanto en este proyecto de ley, como en todas las iniciativas que llevemos adelante, a que juntos logremos un desarrollo energético que permita que vivamos en un país amigable, sostenible, eficiente y seguro”, dijo la Titular de Energía.



Jiménez aseguró que se requiere avanzar con la mayor celeridad posible porque la forma en que estábamos acostumbrados a relacionarnos con la energía está cambiando de forma vertiginosa.



“Existe una relación de una distribuidora vendiendo energía a un consumidor, quien es un mero comprador. Eso cambió a un escenario en el cual el consumidor interactúa con la red, ya sea a través de la generación propia, el día de mañana por medio de la electromovilidad y no solo como actor para retirar energía, sino que también para almacenarla e inyectarla”, dijo Susana Jiménez.



En ese contexto, el Ministerio de Energía está liderando un proceso participativo entre los distintos actores en torno al cambio regulatorio de distribución. Para ello, se está llevando a cabo un estudio con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, además de talleres explicativos.



“Creemos que las personas y su libertad efectiva y real de elegir son el centro de lo que debe mover los ámbitos de nuestras políticas públicas, en particular en un sector como el de la energía, en el que los espacios generados por los cambios en la vida de las personas, por las tecnologías y su relación cada vez más cercana con nuestro diario vivir, han hecho que la electricidad se torne una parte fundamental de nuestro desarrollo humano”, explicó la ministra Jiménez, a la vez que anunció que se espera ingresar el proyecto de ley a fines de 2019.



“Estamos haciendo un trabajo amplio y participativo, porque ésta es una transición a nivel mundial y no hay receta probada de cómo hay que regular. Durante este año queremos escuchar a todos los actores y hacia fines de 2019 ingresar al Congreso un proyecto de Ley consensuado”, finalizó la Titular de Energía.