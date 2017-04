Crónica 20-04-2017

Reforma en Educación Superior fue tema central de Inauguración de Año Académico UCM

Precisamente al día siguiente de que la Cámara de Diputados diera luz verde a la idea de legislar la reforma de educación superior, la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras Altmann, compartió detalles sobre la iniciativa y el desafío que representa para el país en la inauguración del año académico 2017 de la Universidad Católica del Maule (UCM), celebrado el martes 18 de abril en el Campus San Miguel de Talca.

La jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, agradeció la invitación de la casa de estudios, instancia en la que “quise destacar el compromiso de la UCM con la reforma, especialmente con los aspectos que tienen que ver con la inclusión, la equidad, la participación en el Programa PACE, la gratuidad, perteneciendo a las 44 instituciones que actualmente forman parte de este proceso y recibiendo por tanto a estudiantes de la región que requieren apoyo del Estado para poder estudiar”.

“La UCM es una de las instituciones que más alumnos recibe en términos de gratuidad y PACE, por tanto claramente manifiesta su compromiso con hechos reales y no solo con palabras, eso ha sido parte de lo que he querido destacar hoy”, cerró Alejandra Contreras.

DESAFÍOS DE LA REFORMA

La exposición a cargo de Alejandra Contreras, quien arribó a Talca horas después de participar en la discusión en el Congreso, concitó gran interés por parte de los presentes, quienes pudieron conocer contenidos y alcances de la reforma, entre otros tópicos.

“La UCM tiene mucho que decir. Hoy se reconoce la participación que ha tenido la institución en aquellos programas que son importantes, especialmente el PACE”, aseveró el rector UCM, quien recalcó que “la invitación a la comunidad es poder trabajar en conjunto este anhelo, de transformarnos en una universidad referente a nivel nacional y por supuesto regional”.

El. Dr. Durán además señaló que la institución no tiene que responder exclusivamente a las exigencias de una reforma, sino que “a un interés y motor propio, tiene un anhelo altísimo respecto de la excelencia y mejora continua, y desde ese punto de vista nosotros trabajamos para ello”.