Opinión 01-06-2019

¿Reforma Laboral o Liberalización Laboral?



A principio de este mes el Presidente de la República, Sebastian Piñera, junto al Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, presentaron el proyecto de ley “Modernización Laboral para la Conciliación Trabajo, Familia e inclusión”. Según el titular de la Cartera del Trabajo, lo que se busca en primer lugar es que Chile avance en la modernización del mercado laboral, añadiendo que la actual normativa es obsoleta y rígida.

El Ministro agregó que, a través de nuevos mecanismos como jornada laboral adaptables, normas de protección para los empleos del siglo XXI, mayor inclusión, capacitación para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, se avanzaría de manera positiva. No obstante, la presentación es amplia y confusa, ya que todo depende del tipo de trabajador y si sus derechos aumentarían o reducirían.

Revisando la nueva propuesta del ejecutivo, es necesario ir paso a paso para entender de manera integral los distintos ejes que la conforman y su finalidad. Si analizamos la flexibilidad de la jornada laboral, en la que se propone trabajar cuatro días por semanas, no se habla de una reducción horaria, sino de reacomodar el horario, teniendo que trabajar esos días durante 12 o 10 horas por jornada, lo primero y positivo sería que este pueda estar tres días con su familia. Lo negativo es que son jornadas de trabajo de muchas horas dejando un trabajador exhausto y durante estos cuatro días, casi ausente de casa.

Lo segundo es que fomenta el individualismo y la falta de participación de los sindicatos, ya que cada trabajador negociará de manera individual sus jornadas y ya sabemos que cuando el trabajador negocia solo, no existe negociación en términos reales debido al desequilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.

Otros aspectos relacionados son el uso de las horas extras por vacaciones, lo positivo puede ser la posibilidad de tener más tiempo con la familia, no obstante, nuevamente la negociación es individual y por otra parte las horas extras ya se encuentran reguladas mínimamente por el Código del Trabajo. También otro elemento complejo de analizar es la eliminación del tiempo destinado a la colación, pensando además de todas las enfermedades asociadas a la mala alimentaciones de los chilenos.

También parece interesante la posibilidad de regular sectores productivos nuevos, donde el mercado laboral tiene otras exigencias, considerando en este punto los trabajadores de las plataformas digitales, sin embargo, primero es imperante definir de mejor manera quiénes son los trabajadores de estos sectores y cuáles son las particularidades que hacen que sea necesario disposiciones especiales.

Por último, es siempre interesante y complejo cualquier reforma al mundo laboral, la propuesta del Ejecutivo aún mantiene aspectos que se desconocen, no obstante, es importante considerar por parte del gobierno las condiciones de vida de los trabajadores y no dejar estas a la discrecionalidad del mercado. Al mismo tiempo estas propuestas y pensando que en los países de más alto nivel de desarrollo y de mejor productividad, consideran en estos procesos como actores fundamentales al trabajador, la empresa y el Estado.



(Andrés Madrid Rojas, director de la Escuela Administración Pública de la Universidad Católica del Maule, sede Curicó)