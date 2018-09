Opinión 05-09-2018

Reforma tributaria y Pymes

Finamente, esta semana el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de modernización tributaria. Dentro de las buenas noticias para las Pymes está la creación de la Defensoría del Contribuyente, ya que en general éstas no tienen acceso a una representación o asesoría de calidad en materia tributaria y normalmente tienen una relación demasiado asimétrica con el SII. Así también para las Pymes sujetas al sistema semi-integrado, pasar a un sistema integrado, además de la rebaja en el impuesto corporativo, significa una simplificación de la tributación, lo que ahorra recursos. Ambos aspectos fueron aplaudidos por los gremios que representan a los micro, pequeños y medianos empresarios.



Sin embargo, quedan algunas dudas o aspectos a revisar. Por ejemplo, si bien la rebaja al 25% del impuesto corporativo para las Pymes es sin duda una buena medida, este anuncio no será para todas por igual, es decir no beneficiará a las pequeñas y medianas empresas de menor tamaño. Así, alcanzará sólo al 17% de las Pymes, que son las que están bajo el sistema semi-integrado. En esta misma línea, estimo que la reintegración favorecerá en gran medida a las grandes empresas y a las Pymes de mayor tamaño -cercanos a ventas por 100 mil UF anual-, ya que las mayoría de las Pymes más pequeñas funcionan bajo el régimen de renta atribuida o en el 14 Ter, que ya contemplan una lógica de integración en la tributación. Por ende, las Pymes de menor tamaño no verán un beneficio inmediato por el cambio de régimen a uno integrado.



(Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme)