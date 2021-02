Política 21-02-2021

Reformar el Programa de la Mujer y abordar suministro de artículos de higiene: Los planes en salud para este 8 de marzo



Fue en 1994 cuando el gobierno chileno modificó el Programa de Salud Materna y Perinatal por un Programa de Salud de la Mujer. Su premisa era que "sin descuidar las acciones de protección del proceso reproductivo con los excelentes indicadores alcanzados en mortalidad infantil, perinatal y materna, se propone agregar aspectos de salud no reproductivos —salud mental, salud laboral y atención en el periodo postmenopáusico— e incorporar el enfoque de género en las actividades programáticas".

De eso han pasado ya casi 27 años y el programa actual, según explica a Emol la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román, tiene "problemas estructurales".

Por eso pidieron una reunión con el Ministerio de Salud, impulsadas por el efecto de la pandemia. "Históricamente en todas las catástrofes —aluviones, terremotos, incendios— nunca ha habido una preocupación por la salud sexual y reproductiva", dice.



Para eso cita un ejemplo: las cajas de mercadería que el Gobierno entregó al comienzo de la pandemia. En su primera versión, no habían elementos de higiene femenina.

"Fue producto de que nosotros presionamos tanto que en una de las cajas pusieron un paquete de toallas higiénicas. Uno. Si piensas que en una casa hay cinco mujeres, eso no es nada, pero por lo menos lo logramos", apunta. Durante la emergencia sanitaria, asegura Román, los problemas de la salud femenina no se han visibilizado de forma suficiente.

"Seguimos con más de 200 mil PAP que no se han hecho, seguimos con la prohibición de ingreso del acompañante en el trabajo de parto. Nosotros creemos que hay un problema estructural de hace mucho tiempo, que es la no actualización del Programa de la Mujer. Eso fue lo que le planteamos al ministerio", dice.