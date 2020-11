Opinión 15-11-2020

REFUGIO



Voy a acurrucarme junto a ti

Desasido del grito de la muerte atascado en mi garganta

Liberado del apego infantil que no pudo crecer

Abstraído de los demonios disfrazados de buenas intenciones

Libre del miedo a dar vida por mis labios

A crear la realidad como es debido

A encontrarle razón a los descarriados desvelos

No me vas a ver remiso al vértigo de la nada

Voy a acurrucarme junto a ti emancipado del frío mármol

Paranoico con varar mi corazón de aprendiz.



La vertiente no encausa el canto del agua

Y la rueda del molino gira y gira

Sin tranzar

Mientras calma la mar la inmutable orilla

Me sostiene en su pecho la noche de agua

Por eso en ti voy a reposar

No serás cristal aterciopelado

Pero eres refugio de piedra

Que me ofrece un hombro dulce

donde reposar.

Voy acurrucarme en ti

Tranquilo

Sereno

Y callado



Carlos Wistuba