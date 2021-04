Opinión 01-04-2021

REFUNDACIÓN DE CARABINEROS



Sumidos en la vorágine de los acontecimientos que estamos viviendo y soportando en estos tiempos de pos verdad a la modernidad, donde nos jactamos que “todo marcha bien, mientras se esconden graves males que nos aquejan como sociedad”

Y con un temor de sumisión social y personal frente a la responsabilidad de ciertas instituciones del Estado, a las cuales es muy difícil plantearles sus erradas actuaciones que, muchas veces son claramente delitos, de los cuales, los más significativos son procesados por la justicia, mientras que los medianos y pequeños quedan simplemente impunes o van quedando bajo la alfombra sin solución de acuerdo a las exigencias jurídicas, sociales, éticas y morales y que por ningún motivo debemos abandonar su debate, justificando que, por estar en tiempos de crisis sanitaria causada por la pandemia o por las decisiones históricas sobre la redacción de una nueva constitución, éstas no se pueden tocar.



El perito forense, profesor de Chaminade University y ex carabinero, Carlos Gutiérrez, policía de esa institución por 18 años y que decidió especializarse en criminalística, conversa sobre la urgencia de reestructurar las policías y analiza el actuar de Carabineros, en entrevista a Laura Landaeta (07/02/202), donde expresa: “Los delitos policiales deberían tener penas el doble que los de los civiles”.



- “Yo lo analizo como una falta de entrenamiento y capacitación. La empatía se genera con capacitación. El carabinero se entrena y se pone en los pies de la víctima o persona que está denunciando, porque no cualquier persona va a una comisaría para ir a pasear o a saludar al carabinero. Y ese es el gran tema que ocurre con el policía, que cuando alguien va a hacer una denuncia lo primero que piensa es "ah, ya tengo que trabajar". Si fuera por el policía, que pase el turno lo más rápido posible, entre menos pega haga mejor, y pase lo más tranquilo e irse a su casa. El policía cuando comienza el turno en lo único que piensa es en que termine luego. Son ocho o doce horas de sufrimiento en vez de disfrutar. Cuando uno ingresa a la policía y postula para eso, yo tenía compañeros que lo único que querían era ser policía desde chicos, pero una vez que entran y quedan en la institución como que se cambia el chip y se envician y ahí en vez de ser un servidor público, eso pasa a segundo plano, y empiezan egos personales dentro de una carrera en la que el que se porta mejor y no hace nada llega a ser general sin esforzarse mucho. Nadie empatiza con las víctimas, nadie se pone en el lugar de las víctimas”.

-“Es que el estallido social nos mostró lo mismo que yo venía diciendo hace años. Carabineros en general no ha evolucionado con el país, el cual creció mucho, se desarrolló mucho y dejó de ser el Chile de los ochenta, pero eso las policías nunca lo entendieron. Nunca evolucionaron, entonces pasa el estallido y volvemos a ver las mismas imágenes de los años setenta y ochenta. Ahí queda claro que no hay ninguna evolución. Entonces pasaron 30 años y cuando tuvieron que actuar, nuevamente violaron derechos humanos. Es la misma policía ochentera usando los mismos recursos, sin tener entrenamiento ni capacitación adecuada”.

- “Carabineros e Investigaciones son instituciones que tienen casi cien años. Entonces son instituciones que ya son parte del Estado y están en la historia de Chile. Y cambiarles el nombre no sé si será tan apropiado porque también perderíamos parte de nuestra identidad como chilenos. Sí creo que la institución necesita una reforma. En cuanto al mando, tiene que haber algún civil a cargo de las policías que controle lo que hace el general o el director, porque a ellos nadie los controla y muchas veces ni siquiera se les informa, como sucedió con Hermes Soto. El ministro del Interior, lamentablemente, es un cargo que tiene demasiadas funciones, entonces, debería haber un ministro de Seguridad Pública, al que ambos jefes de las policías le respondan. Porque actualmente le responden al subsecretario del subsecretario de no sé qué. Y sabemos que no funciona. Entonces lo primero es crear un ministerio de Seguridad Pública. En segundo lugar, Carabineros tiene que dejar funciones y crear otras policías de tránsito, fronterizas, crear una policía específica del control del orden público y sacarle esa función al carabinero. El problema de Carabineros es que abarca demasiadas funciones, entonces al abarcar mucho no tienes personal para eso. Nos dimos cuenta con el estallido social. ¿Hace cuánto que no ves a un Carabinero haciendo tránsito? No existe. Entonces ese es el gran problema de Carabineros”.



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista