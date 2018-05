Opinión 18-05-2018

Regalos de cumpleaños

Nos aprontamos a celebrar un nuevo Aniversario de nuestro Linares, como otros en que participamos, más cerca o más lejos, siempre apegados a esta tierra donde nacimos y ha transcurrido parte importante de nuestra vida.

Los historiadores se harán cargo de recorrer el tiempo, los hechos y circunstancias, desde aquel 23 de Mayo de 1794 hasta nuestros días. ¡¡ Son 224 años…!! Por mi parte, desde esta esporádica Columna, comentaré lo que me parece son oportunos y apropiados regalos para tan noble y acogedor “cumpleañero.”

El primero, es la trascendental noticia que la “Empresa Hidroeléctrica Centinela S.A.”, ha desistido de su Proyecto de Centrales en el río Achibueno, en las instancias legales pertinentes. Luego lo dijeron Autoridades regionales, provinciales y Parlamentarios, contagiándonos de comprensible regocijo.

Por ahí leímos que nuestro Alcalde, colega Abogado Mario Meza, la calificó como “la noticia más importante de los últimos años”. No puede ser de otra forma, si ella tiene importante relación con el pasado, presente y futuro no sólo comunal. Y esta “buena nueva” hay que conjugarla, precisamente, en esos tres tiempos.

En pasado, porque este “Santuario de la Naturaleza”, como se ha reconocido y denominado en el mundo medioambiental, ha sido un lugar privilegiado que Dios nos ha regalado entre la cordillera y el mar, para el disfrute de incontables generaciones perdidas en el tiempo y hasta nuestros días.

En presente, porque más allá de las formalidades legales que han generado la noticia, ésta es el resultado de una lucha persistente e irrenunciable de diversas Organizaciones nacidas ante el anuncio nefasto de atentar contra aquel Santuario. Cuántas veces presenciamos, leímos, vimos y compartimos esos esfuerzos expresados en tan diversas formas. Desde aquellas marchas, banderas, letreros, consignas, entrevistas con Autoridades y Parlamentarios de distinto signo, todos empeñados en una misma Tarea, hasta obtener los frutos que ahora se cosechan.

No cabe sino un gran reconocimiento ciudadano para los gestores y actores, especialmente los jóvenes, de esta trascendental batalla medioambiental. ¡¡ Que por ningún motivo se desperfile, con incomprensible liviandad, la acción decidida de esos Movimientos Sociales que, sin duda, influyeron en la decisión empresarial de no perseverar en su intento depredador….!!

Y en futuro, porque desde ahora ese “Santuario de la Naturaleza”, por cuya conservación tanto se ha luchado, habrá de ser objetivo permanente, con amplia mirada del Siglo Veintiuno, para generar, proteger y mantener plena de vida su flora y fauna desde “los Altos del Achibueno”, dando paso al Turismo en su maravilloso recorrido por nuestra tierra privilegiada.

El segundo regalo insinuado al comienzo, es que,¡¡ por fin !! Linares tendrá escrita su propia Historia que se le entregará en este Aniversario, cerrando un accidentado capítulo prolongado por años. Se ha dicho sabiamente que “los pueblos sin Historia no tienen futuro” y, si bien nuestro Linares la tiene, ella no había sido escrita.

Alguna vez participé de una reunión en la Universidad de Talca, donde se habló de intentar acometer la Tarea, con mayúscula, de escribir esa Historia. En aquella y otras ocasiones señalé a mi dilecto amigo Jaime González Colville, como bien podrá recordarlo, que su participación en la primera línea de esa Tarea, la consideraba no sólo trascendente sino imprescindible. Sus condiciones intelectuales, académicas y personales así lo ameritan. Lejos como estoy del Proyecto, entiendo que así ha ocurrido, coronando una sentida aspiración colectiva, donde cada persona o entidad participante en cualquier tiene su mérito.

Con esos dos hermosos regalos, decimos a nuestro “ Linares cumpleañero”: ¡¡ que sean muchos años más!!, para regocijo de los habitantes de esta “santa ciudad encantadora, joyel de corazones y de amor…”, como en su Himno sus hijos la reconocemos.

