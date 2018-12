Opinión 21-12-2018

“Regalos” para sus alumnos en Navidad proponen Profesores del país

• Un interesante Reportaje hizo diario “El Mercurio” en su edición del 17 de este mes titulado: “En época de fiestas, profesores destacados piensan en los mejores regalos para sus estudiantes”; donde el “optimismo, la responsabilidad y humildad son sus mensajes navideños. La Municipalidad de Linares ha estado a la altura de estas festividades, proyectada hacia la comunidad.

El domingo pasado, con mi esposa, recorrimos la Feria Navideña en la Alameda, donde en sus numerosos recintos había objetos para todos los gustos y agradar a quienes los reciben, en esta fiesta del amor, la solidaridad y bienaventuranza personal y familiar; la cual me dejó gratamente impresionado por lo que allí se expone, como por la masiva asistencia de las familias linarenses.

Al día siguiente salió este reportaje y no olvidé mi pasado de Profesor de Aula (15 gratos años), en la Escuela de Hombres N° 1 y en la Anexa del Liceo de Hombres y me llamó la atención, las variadas y educativas propuestas que profesores de diferentes localidades del país, incluido Felipe Ramírez seleccionado como el Mejor de Chile, formularon para regalarle a sus alumnos y además de estar de acuerdo con ellos, reflexioné ¡cómo cambian los tiempos y las sociedades en las preferencias!

Mis colegas de hoy proponen “pasar la tarde en familia, seleccionar semillas para plantar y cuidar; crear una máquina del tiempo que visualice los daños que sufre el planeta por su maltrato”; además de consejos para enfrentar la vida y sus futuros.

No recomendables

El Profesor Marcelo Pacheco, del Liceo Bicentenario Abdón Cifuentes de Conchalí dice “no cree que un celular, una tableta, un computador sean un buen regalo de fin de año”, donde cada uno se sienta mirando una pantalla. Esta época es para conversar.

Cree que un buen regalo es un juego de mesa de los antiguos. Quizás unas cartas, uno de ludo, porque nos obligan a mirarnos y a pasar ratos juntos. (Es posible, que en la hora presente, los alumnos prefieran los “no recomendables” por él).

Mejorar la “autoestima”

La Profesora Waleska Vidal, del colegio “Sanitas” de la Granja, expresa darle fuerzas anímicas a sus alumnos cuando estén abatidos; optimismo para lograr sus sueños y humildad para evitar la arrogancia y responsabilidad para que cuiden a los que no tienen voz fomentando preservar la naturaleza para las futuras generaciones y que disfruten de ella. Propone además, como objetos concretos, unas semillas de lavanda y la novela “El Principito”, pues permite ver más allá de las apariencias y que no es más feliz, quien tiene más cosas.

Publicaciones médicas o ambientales

La Profesora Carola Boettcher, del Hamptom College de Valdivia, apuesta por la lectura en publicaciones que reflejen los avances en las ciencias médicas o ambientales. Dice “esta generación debe ser protagonista en la búsqueda y accionar de estas disciplinas.” Lo expresa con conocimiento de causa pues dos alumnas que guió en el desarrollo de celdas solares biodegradables fueron seleccionadas para exponer en la Feria Juvenil Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Imaginalec, que este año hubo en Panamá. O estudiar el descubrimiento de algas magallánicas que aportan proteínas para prolongar la longevidad y de bacterias que degradan los microplásticos.

Una máquina del tiempo

Para Maritza Contreras Directora del Colegio Jorge Huneeus Zegers, de la Pintana, desde este año forma parte de la Red de Escuelas Líderes, seleccionada por el buen resultado en su plan de educación ambiental, invita a los niños a cuidar los huertos e invernaderos; aprendan sobre reciclaje, lombricultura y compostaje. Dice que a ellos les regalaría una máquina del tiempo para que pudieran viajar al futuro y observaran las condiciones en que está la naturaleza, para lograr hoy su cuidado. Así ellos serían agentes de cambios con sus propias generaciones.

Experiencias fuera de los hogares

Para Carla Roco, Profesora del Colegio Centenario de Arica, dice que les regalaría la oportunidad de vivir experiencias fuera de sus hogares en el período de vacaciones de verano, para que conozcan otras realidades, como ser trabajos comunitarios, campamentos escolares. Veranos con sentido. Ella fue noticia en esa ciudad, al promover la educación no sexista en su escuela, con charlas de especialistas y actividades donde hombres y mujeres trabajan por igual. Compartir por un tiempo con otras personas, se abre un abanico de posibilidades para la formación de la personalidad de cada uno. Invitar a los Trabajos Voluntarios, es algo muy positivo.

El mejor del país

Para Felipe Ramírez, seleccionado este año como el Mejor Profesor de Chile y que postula la Nobel de Educación (ya está entre los 50 Mejores del Mundo), Profesor y director de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, dice le gustaría regalarle a sus alumnos una caminata en familia. Donde los papás les cuenten a sus hijos e hijas que sentían y que pensaban cuando ellos tenían sus edades, cuales era sus sueños, temores e inquietudes.; que cosas disfrutaban y como se relacionaban con sus padres y hermanos; como era la ciudad en esa época y como se imaginaban su futuro cuando fueran mayores y que camino tomaron finalmente. También les regalaría un saquito con semillas y que ellos lo guarden en un lugar especial y les diría que ese es un saquito de promesas, de sueños e ilusiones por brotar. Tal vez no todas germinen o crezcan, pero que cada una guardará una esperanza para resistir la dificultad o adversidad.

Mi opinión

Este reportaje trae otras opiniones de Profesores, pero por especio de esta Columna, no es dable publicarlas, aunque las ya citadas son un resumen de sus declaraciones; siendo las Navidades y el Año Nuevo fiestas que juntan y unen a las familias, como son instantes precisos para superar divergencias o asperezas entre ellos o con los amigos.

El Correo Electrónico terminó con el envío de tarjetas deseando felicidades, donde antes cada uno dedicaba unos momentos para expresarle al familiar lejano especialmente, al amigo sus sentimientos de afecto o de recuerdo; pues ellas están en extinción y la tecnología cerró este capítulo. Ahora es este Correo, el teléfono o el celular son los medios de comunicaciones que estamos usando, además del buen y sincero abrazo que se da en los momentos oportunos.

Es un buen síntoma que la Municipalidad haya mirado estas festividades de fines de año con una nueva óptica, partiendo con las Fiestas Primaverales donde se lucieron las Escuelas y Liceos Municipalizados. Ahora son las Ferias Navideñas en la Alameda y la Plaza de Armas, con masiva asistencia de público; la instalación, por primera vez en la Plaza de Armas, el Arbol de los Sueños, inaugurado con una gran concurrencia de familias, especialmente niños quienes entregaron sus mensajes y deseo; Cantatas y Conciertos Navideños; como las tarjetas de Navidad diseñadas por los Clubes del Adulto Mayor, es otra grata sorpresa.

Por mi parte, gracias a la Selección de Voleibol, Campeón Nacional en este deporte, una vez más, por darle prestigio y visión a Linares en el país y el extranjero en estas fechas tan significativas. ¡Felicidades Navidades y un muy Próspero año 2019 para todos!.

Raúl Balboa Ibáñez