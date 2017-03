Crónica 24-03-2017

Regantes piden al Gobierno mayor transparencia y diálogo

Un enérgico llamado al Gobierno, para que actúe con mayor transparencia y se abra al diálogo en el ámbito de la reforma al código de agua, hicieron los representantes de las Juntas de Vigilancia de la región del Maule y del BioBío, luego de la reunión que sostuvieron para analizar el nuevo escenario y las estrategias a seguir tras el hito marcado por el multitudinario acto, en contra de esta reforma, efectuado en Linares hace casi dos semanas.

De hecho, después del masivo acto que se realizó el 10 de marzo, desde el Ministerio de Obras Públicas han señalado que harán una serie de modificaciones al proyecto que se debate en la Cámara Alta. Al respecto, el director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble, Martín Arrau, comentó que “lo primero que hay que hacer notar es que estos cambios nacen a raíz de la movilización de Linares que fue un éxito y que, hemos sabido, logró que la autoridad se diera cuenta que esta reforma no es gratis, que la gente está muy preocupada y asustada por el efecto que tiene”.

“En relación a lo enviado por ellos –prosiguió–, la verdad que lo único que conocemos hoy en día es una minuta sobre comentarios que tiene el Ejecutivo sobre lo que pretende hacer. Lo que pedimos encarecidamente es que cambien la actitud, que se abran al diálogo y podamos conversar las propuestas que ellos quieran hacer, porque hasta el momento no nos han dado el articulado que ellos quieren presentar. La verdad es que es fundamental que lo conozcamos y lo conversemos antes de que siga su discusión en el Senado”.

“En el fondo, le estamos pidiendo al Supremo Gobierno que no mande los cambios como el año 2014, donde la reforma se fue en un sobre cerrado y ninguno de nosotros los pudo ver. Les pedimos que se abran al diálogo y que antes de enviar las indicaciones la compartan con las organizaciones de usuarios de agua; nosotros queremos aportar y poder consensuar algunas iniciativas que tenemos en mente pensando en el bien de la agricultura y del país”, agregó Francisco Saldías, representante de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín.

En tanto, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ancoa, Pedro Pablo Campos, también reforzó el llamado al diálogo, señalando que “nosotros estamos dispuestos a conversar, queremos participar, pero para eso debe existir la buena disposición de ambos lados. No sacamos nada con querer sólo nosotros, si nuestro llamado hará eco o rebotará en la pared. Es por esto que hago un público llamado al Gobierno para que nos hagan llegar sus nuevas propuestas, nosotros somos quienes tenemos más experiencia en el tema de agua y, nuevamente, no nos están considerando”.

Los agricultores señalaron que están preparando una serie de reuniones a lo largo del país y que continuarán movilizándose hasta lograr ser escuchados. “Lamentamos que el Gobierno solo nos escuche bajo efectos de presión, por lo que si debemos hacer ruido para que nos tomen atención, lo haremos. Creemos firmemente que es nuestro deber defender la agricultura y estamos dispuestos a hacerlo,” advirtió el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez.

Para finalizar, los directores presentes manifestaron su apoyo al gremio de los camioneros y señalaron que estarán apoyando toda acción que realicen. También proclamaron su profundo rechazo a la violencia que se sufre el día de hoy en la Araucanía. “Hemos hablado con los representantes de la Multigremial de Santiago y del Sur, y les hemos manifestado todo nuestro apoyo. Estamos juntos defendiendo la paz en la Araucanía y los derechos de agua de los agricultores. Ellos saben que si necesitan que estemos, así será… y, si nosotros los llamamos a ellos, sabemos que estarán”, enfatizó Diez.