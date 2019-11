Deporte 17-11-2019

Región del Maule alcanzó 20 medallas en San Juan

XXII Juegos Binacionales de la Integración Andina entran en jornada de clausura para esperar reunirse en la Región Metropolitana en 2020.



En la 4° jornada y penúltima de los Juegos Binacionales de la Integración Andina, Cristo Redentor que se realizan en San Juan, Argentina, el Atletismo, Tenis de mesa y Taekwondo aportaron nuevas medallas para la Región del Maule.

Acumula 20, con 5 de Oro, 5 de Plata y 10 de Bronce.

La Directora Regional (s) del Instituto Nacional de Deportes, María Gasull Díaz, destacó el desempeño de nuestros deportistas “han estado muy bien. Jóvenes ejemplares. El desafío para la Región Metropolitana que organizará los Juegos del próximo año, será importante. Los recintos deportivos de San Juan han cumplido. Teníamos aprehensiones hace unos meses, pero hoy podemos decir que se encuentran en óptimas condiciones. Se nota el desarrollo que ha tenido San Juan respecto a infraestructura y a inversión apostando a los procesos de desarrollo de las diferentes disciplinas”, indicó la autoridad del deporte regional y jefa de la delegación maulina.



NUEVAS MEDALLAS



Los deportes individuales siguen contribuyendo al medallero.

El Atletismo aportó con dos Bronces: Valentina Araya y Luciano Arriagada, ambos entraron en tercer lugar respectivamente en sus pruebas de los 800m planos.

En el caso del atleta curicano, venía de obtener presea de plata en los 1.500m planos, por lo tanto se regresa a casa con dos.

Luciano Arriagada recordó cómo fue aquella carrera de los 800m “muy dura y muy corta. Demasiado rápida. Los 800 metros son mi fuerte. Estuve a punto de ganar, pero se dio lo que se dio. Creo que el detalle que no me permitió ganar el oro, fue que no remate antes. No pensé que me habían pasado cuando yo era quién tiraba al resto”, contó.



En el Tenis de Mesa, Macarena Montecinos obtuvo medalla de Bronce en individuales, a la cual suma dos medallas de Oro y una de Plata, siendo la deportista maulina de mayor aporte al medallero final.

Por su parte, en el Taekwondo, la maulina Belén Tapia se colgó el Oro, mientras que, Rosario Fuentes e Isis Espinoza se quedaron con el Bronce.

En los deportes colectivos, el balonmano femenino perdió 28-58 con Valparaíso, mientras que, el equipo masculino cayó 22-29 con Córdoba.

El básquetbol femenino ganó 68 puntos a 58 a la Región de O´Higgins por 68-58 y jugarán por el 5° y 6° lugares.

El fútbol femenino (Rangers) empató 2 a 2 con Valparaíso y se impuso en tanda de penales (4-3) y jugará por el 5° y 6° lugares con la Región de O´Higgins.

El hockey damas goleó 5 x 2 a O´Higgins, mientras que, los varones se impusieron 6 x 1 al mismo oponente.

A ambos les espera jugar por puestos secundarios.

El tenis femenino ganó 2-0 a San Juan y jugarán por el 5° y 6° lugares con San Luis, mientras que, el equipo masculino irá por el 7° y 8° lugares tras perder 0-2 con Córdoba.

En tanto, el vóleibol varones ganó 3 sets a 1 a O´Higgins y disputarán el 5° y 6° lugares con San Luis, mientras que, las damas perdieron 1 a 3 con el mismo O´Higgins y quedaron relegados al honor del 7° puesto.

Los Juegos Binacionales de San Juan, comienzan a extinguirse.