Crónica 13-07-2022

Región del Maule: Comunas con servicio de internet satelital han aumentado un 88% en tres años



Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), innovador en tecnologías y redes satelitales, lleva tres años de operación en Chile a través de HughesNet®, su emblemático servicio de internet satelital de alta velocidad para hogares y empresas. Tras este periodo de expansión, han anunciado que la presencia del internet satelital de la compañía en la región del Maule ha aumentado un 88% entre 2019 y 2022, ya que en 2019 estaban presentes en 16 de las comunas y en la actualidad llegan a las 30 comunas de la región.

A nivel nacional, en estos tres años la compañía se expandió de 158 a 313 comunas. De esta manera, actualmente HughesNet está disponible en un 90% de las comunas del país, llegando al 98% de la población chilena, desde Arica hasta el norte de Aysén. Ofrecen un servicio de alta conectividad que llega a sectores donde el internet por fibra o cable no están disponibles, como por ejemplo en localidades extremas y zonas remotas. Para sortear este obstáculo, HughesNet utiliza tecnología satelital de alto rendimiento, probada desde el espacio.

Sobre este aumento en la cobertura regional, Raúl Peñailillo, Director de Ventas y Operaciones de Hughes Chile, aseguró que “Con HughesNet llegamos a comunas donde otros operadores no llegan, porque entendemos la importancia de conectar a los no conectados, sobre todo en regiones. Estamos muy contentos con este aumento de cobertura en la región y seguiremos esforzándonos por avanzar en inclusión digital en Chile, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con conectividad estable, segura y accesible en sectores aislados”.