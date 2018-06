Crónica 22-06-2018

Región del Maule contará con inédito proyecto que busca desarrollar las habilidades de niños con discapacidad

Se trata de los Centros de Atención Temprana donde niños de cero a tres años serán atendidos por especialistas para normalizar su desarrollo, que les permitirá integrarse de mejor manera a la sociedad.



Un inédito proyecto que va en pro de los niños será implementado en la región del Maule, se trata de un Centro de Atención Temprana que está dirigido a niños de cero a tres años y que tengan alguna discapacidad emocional, cognitiva o física, quienes recibirán una serie de atenciones médicas que les permitirá integrarse de la mejor manera a la sociedad.



La iniciativa es impulsada por la Corporación Escuela Especial España, apoyados por la Universidad Católica del Maule (UCM) y la Seremi de Desarrollo Social, la cual entregará a los menores una atención médica integral para ayudar en su evolución y desarrollo psicomotor, a través de un diagnóstico de forma temprana de su problemática y sus necesidades.



Propuesta que también involucrará de forma activa a la familia ya que, según señaló Juan Eduardo Prieto, seremi de Desarrollo Social, ”hoy en día eso es fundamental, no hacemos nada con tener tremendos edificios de capacitaciones y de recuperaciones para niños, sino es la familia la que toma conciencia y se suma a estas capacitaciones”, detalló.



Cabe destacar que, los Centros de Atención Temprana tomarán como base el ejemplo español, donde existen más de 450 centros de este tipo en todo el país, en los que los niños son atendidos desde el primer día de vida por un conjunto de profesionales de diferentes perfiles como: psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, especialistas en educación y medicina.



Para lo cual llegó hasta la región Julio Pérez López, catedrático de la Universidad de Murcia en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, quien detalló cómo es el trabajo en los Centros de Atención Temprana españoles, “lo que se hace es trabajar con niños que tienen alguna discapacidad o que tienen riesgo de alguna discapacidad, con el fin de normalizar en la medida de lo posible las conductas del niño, pero también a las familias”, detalló Pérez.



Iniciativa que fue bien recibida por parte de las autoridades regionales, quienes consideran que será un gran aporte para los maulinos. Tal como detalló el senador Rodrigo Galilea: “Esta es una ayuda impresionante para las familias, cuando son sobretodo familias más vulnerables y muchas veces no saben qué hacer con un niño con discapacidad y esto viene no solo a ayudar tremendamente al niño sino también para sus familias”, detalló el parlamentario.



La iniciativa será completamente gratuita, por lo que cualquier familia, sin importar su condición socioeconómica, podrá acceder a estos servicios, que se espera estén implementados a partir de marzo del 2020.