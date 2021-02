Crónica 21-02-2021

Región del Maule entregará más de 89 mil Aportes Familiares Permanentes en primera nómina de beneficiarios

Esta ayuda favorecerá a más de 37 mil familias que comenzaron a recibir el beneficio a partir del 15 de febrero. En tanto, la segunda y tercera nómina comenzará a recibir sus pagos desde el 1 y 15 de marzo, respectivamente.



El Instituto de Previsión Social (IPS) en la Región del Maule estima que, en esta primera nómina de beneficiarios, se entregarán más de 89 mil Aportes Familiares Permanentes, los que favorecerán a más de 37 mil familias que comenzaron a recibir el beneficio a partir del 15 de febrero. Próximamente, se informará la cantidad de beneficiarios de los grupos 2 y 3, que comenzarán a recibir sus pagos desde el 1 y 15 de marzo, respectivamente.



Al respecto, el intendente (s) Jorge Guzmán Zepeda, informó que “el gobierno ha entendido la necesidad de aportarle a las familias en este mes. Es por eso que el bono ya no se llama bono marzo, sino que, Aporte Familiar Permanente, porque en definitiva se ha instaurado como una política de Estado, una política pública y que atenderá en su primer tramo a cerca de 35 mil familias que en un promedio de tres personas por familia, llega a casi 90 mil beneficiarios”, detalló.



“Es un aporte de 49 mil pesos aproximados, por carga y que en definitiva entendemos que será un tremendo alivio, considerando la situación de contingencia sanitaria que sigue viviendo la Región del Maule”, agregó el intendente (s).



El Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como “ex Bono Marzo”, es un beneficio creado el 2014 y que cada año ha favorecido a más de un millón seiscientas mil familias, desde sus inicios y forma parte del Sistema de Protección Social destinado a las familias de menores ingresos del país y que cumplan con determinados requisitos.



En la misma línea, la seremi del Trabajo (s), Alejandra Harrison, detalló el proceso de tramos, e indicó que tendrán acceso “aquellas familias que pertenecen al subsidio familiar, las familias que pertenecen al subsistema de seguridad y oportunidades, aquellos pensionados que son parte del IPS, están hoy ad portas de recibir este bono. Esto será en tres tramos, en tres fechas, a partir del 15 de febrero hasta el 28 de febrero, el próximo es desde el 1 al 14 de marzo y a partir del 15 de marzo todo el tercer tramo”, detalló.



Asimismo, el Seremi de Desarrollo Social, Felipe Valdovinos, enfatizó en que “se enmarca en el trabajo incansable que hemos hecho como Estado, como gobierno, en construir esta gran red de protección social. Sobre todo en tiempos de pandemia, donde muchas familias lo han pasado mal, se les ha tornado más difícil llevar ingresos a sus hogares. Ayer finalizamos también la postulación del IFE, Bono COVID, con más de 125 postulaciones en la región y esto viene también a complementar este tipo de ayuda a las familias más vulnerables del país”.



Cabe señalar que es una ayuda económica permanente y hasta el año 2018 se pagó siempre en el mes de marzo. El año 2019, con el fin de llegar en forma oportuna a las familias que enfrentan gastos asociados principalmente al ingreso de los niños al colegio, se logró adelantar el pago del Aporte Familiar, y desde ahí en adelante un grupo importante de personas recibe su beneficio a partir de febrero.



Este año 2021, el Aporte Familiar Permanente se pagará gradualmente a los siguientes grupos de beneficiarios: grupo 1 desde el 15 al 28 de febrero, grupo 2 desde el 1 al 14 de marzo, grupo 3 desde el 15 de marzo.







MÉTODOS DE PAGO

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y tiene CuentaRUT vigente, se le depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta.



Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y no tiene CuentaRUT, el Aporte se le pagará en forma presencial. Para conocer su fecha y lugar de pago, debe consultar en www.aportefamiliar.cl.



En el caso de las personas que reciben habitualmente (cada mes) beneficios del IPS, si cumplen los requisitos se les pagará el Aporte de la misma manera como reciben esos beneficios.



PARA CONSULTAS



Finalmente, el director Regional de IPS (s), Eugenio Cáceres Castillo, resaltó que “nuestras instalaciones y servicios a través de las plataformas están disponibles para aclarar las distintas inquietudes y duda sobre este aporte. No se necesita realizar ningún trámite. Es importante que la gente sepa que esto no requiere un trámite adicional, no tienen que ir a cobrar a otro lado. Con su misma situación de pago habitual es que tendrán el pago del aporte. Desde el 15 de marzo se abre en la misma página de consultas, un espacio para apelar si es que no fueron beneficiados con el derecho“, recordó.



A partir del 15 de febrero el IPS habilitó el sitio web (www.aportefamiliar.cl) para que las personas ingresen su RUN y fecha de nacimiento, y consulten si tienen derecho al beneficio, y cuándo y dónde cobrarlo. En esta etapa inicial, aparecerá la información para los beneficiarios del grupo 1, quienes lo recibirán automáticamente en sus pagos habituales de beneficios.



También estará disponible para consultas el Call Center 101.