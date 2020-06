Deporte 06-06-2020

Región del Maule es piloto en proyecto de aumento en horas de clases de educación física





Iniciativa impulsada se desarrolla en cinco comunas maulinas beneficiando a más de 600 alumnos y alumnas de 5°, 6° y 7° año básico. Inversión alcanza los 92 millones de pesos.

El bajo número de horas de actividad física en las escuelas ha generado altos índices de sedentarismo, como también elevados niveles de obesidad en los niños, niñas y adolescentes en edad escolar.

Según el mapa nutricional 2019 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Región del Maule registra un 25,7 % de su población infantil en niveles de obesidad, superior a las Regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío.

El promedio nacional es del 47,8 %, indica el mapa nutricional.

Esta problemática fue impulsada por el ex Intendente Pablo Milad y asumida por el Mindep-IND a través del Proyecto denominado “Transferencia de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Física”, presentado y apoyado por el Gobierno Regional del Maule.

Se aprobaron 92 millones de pesos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entre pago del recurso humano y gastos de operación.

Se pretende llegar a unos 600 alumnos y alumnas entre 10 y 15 años, distribuidos de forma equitativa, es decir, 50 % de hombres y 50 % de mujeres de 15 cursos de la enseñanza básica.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, explicó que “agradecer al ex Intendente Pablo Milad, quien nos encomendó desarrollar este proyecto en conjunto con la Seremía de Educación, con un objetivo claro busca aumentar de 2 a 4 las horas de clases de educación física, se escogieron cinco establecimientos educacionales. Las comunas beneficiadas fueron Romeral, Río Claro, Pelarco, Longaví y Chanco. Se están interviniendo 15 cursos entre 5°, 6° y 7° año básico. Esta iniciativa se levantó el año pasado para ser ejecutado este año, no obstante, por la contingencia sanitaria, solo se pudo ejecutar presencialmente dos semanas de marzo. El proyecto hoy en día se está desarrollando de manera virtual con los alumnos, el que ha tenido una fuerte demanda por los alumnos, al involucrar a los directores de los establecimientos escogidos el que nos ha permitido llegar de la mejor manera, con el apoyo del equipo multidisciplinario de profesionales, entre profesores de educación física, psicóloga y nutricionista. Serán 60 horas pedagógicas en los cinco colegios con participación de unos 600 estudiantes. Se está enfatizando en actividades que permitan el desarrollo de habilidades motrices, conocer sus cualidades físicas, como así que adquieran valores de acuerdo con sus propios intereses, con énfasis en potenciar sus aptitudes y mejorar su calidad de vida”, sostuvo la autoridad del deporte regional maulino.

Por su parte, el Coordinador del proyecto, Gustavo Muñoz explicó “hicimos un canal de youtube en donde los niños y niñas ven pequeñas cápsulas en distintas categorías de actividades, entre las cuales contamos desafíos, juegos familiares, recetas nutritivas para que intenten realizarlas y alimentarse bien, entre otros. La psicóloga está entregando recomendaciones de control de la ansiedad y eventualmente dándoles herramientas para que tengan auto control dentro de las situaciones de estrés. Esto ha tenido una muy buena acogida, así que los directores de los colegios nos han pedido extrapolarlo al resto de sus estudiantes”.

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), recomienda a niños y niñas entre 5 y 17 años de edad, efectuar 60 minutos de actividad física durante 60 minutos diarios.

También se sugiere realizar –al menos-, 3 veces a la semana una rutina de ejercicios de resistencia que les ayude a mejorar su fuerza muscular, además de ejercicios aeróbicos vigorosos tendientes a disminuir los factores de riesgo cardiovasculares.

Sobre este proyecto que es piloto en la Región del Maule, el Seremi de Educación, Carlos Azócar Cabello manifestó “lo que pretendemos es promover el deporte y la actividad físicas en nuestras escuelas, pero de una forma holística. Es un complemento a las clases de educación física, con apoyo de este grupo de profesionales y un coordinador que se aboca al seguimiento respectivo”, sostuvo.

Los cinco establecimientos educacionales que se encuentran en el proyecto corresponden; Escuela Ramón Freire de Romeral, Colegio Juan Luis Sanfuentes de Río Claro, Colegio Hernán Ciudad Inostroza de Pelarco, Escuela Francisco Urrutia de Longaví y Escuela San Ambrosio de Chanco.



Gráficas: clases del mes de marzo 2020.