Crónica 27-10-2021

Región del Maule extendió jornadas de vacunación Covid-19 en horario vespertino



La estrategia busca incentivar la vacunación y dosis de refuerzos. Por ello, en Linares, Talca, Romeral y Retiro, de lunes a viernes habrá operativos de 16:00 a 20:00 horas.







Nuevas acciones para promover la inoculación contra el Covid-19 y ofrecer comodidades a quienes aún no se han vacunado, anunció el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto y la seremi de Salud, Marlenne Durán. De esta forma, de 16:00 a 20:00 horas, habrá jornadas de inmunización.







Al respecto, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, acotó que "el llamado es a seguir siendo muy rigurosos con las medidas sanitarias y respetuosos con el calendario de vacunación y tomar conciencia. Aquí se ha venido trabajando con el testeo, trazabilidad y aislamiento, que es la estrategia que el Ministerio de Salud ha tomado y que ha dado resultado hasta ahora, pero no nos podemos relajar".







De esta forma, los operativos serán de lunes a viernes, desde este 26 de octubre al 5 de noviembre. Los puntos estarán ubicados en Easy Linares; Mall Plaza Maule, Líder La Florida y Supermercado Cugat en Talca; Plaza de Armas de Romeral y Plaza de Armas de Retiro.







CIFRAS







Este refuerzo de la estrategia de inmunización, está orientado a potenciar principalmente la vacunación de dosis de refuerzo en mayores de 50 años, grupo que en la región ha tenido un avance más lento dentro del proceso. Por lo anterior, la seremi de Salud, Marlenne Durán, ofreció un balance respecto a la vacunación en la región.











"Al día de hoy, en la región del Maule, deberían haber 597 mil personas que ya tuvieran sus tres dosis, sin embargo, tenemos solamente 300 mil. La mitad de las personas no ha ido por su tercera dosis y eso nos preocupa ya que luego de 5 a 6 meses las personas ya no tienen la inmunidad suficiente", precisó.







Asimismo, detalló que en la región, 97% de las personas se han inmunizado contra el Coronavirus, no obstante, acotó que "esa diferencia son 4 mil 500 personas que aún no tienen ninguna dosis de vacuna. Por eso queremos hacer el llamado a estas personas que se acerquen a los centros de vacunación”.



Por último, la autoridad destacó que quienes deseen tener mayor información respecto a la nueva estrategia de vacunación y sus horarios disponibles, lo pueden hacer a través de la página web y redes sociales de la Seremi de Salud.