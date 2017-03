Crónica 01-03-2017

Región del Maule registra sustanciales bajas en Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) el año 2016.

La región es la tercera con menos delitos después de Magallanes y Aysén

Un positivo balance entregó el último comité policial celebrado en la Intendencia Regional del Maule, en el cual se entregaron cifras positivas en cuanto a la tasa de casos policiales de delitos de mayor connotación social (DMCS) del año 2016, posicionándose como la tercera región más segura a nivel país.

Los datos fueron proporcionados por la Coordinación Regional de Seguridad Pública, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y se expusieron al Intendente Pablo Meza Donoso, a los cuatro Gobernadores provinciales, Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público.

El informe señala que el año 2015 se registraron 27.111 casos policiales de DMCS en la región y el año recién pasado hubo 25.754, un 5,7% menos respecto al año anterior, lo que se traduce en una tasa de 2442,0 casos cada 100 mil personas, una cifra que está por debajo a la media nacional de 3422,6.

Al respecto el Intendente Pablo Meza señaló que “Nos hemos reunido para comparar las cifras del año 2016 con las del 2015 y una vez más, esta región ha tenido noticias positivas respecto a seguridad ciudadana. La disminución se enmarcan en aquellos delitos que a la ciudadanía le importa mucho, como son los que tienen que ver con robos en lugares habitados y no habitados. Casi todas las provincias manifiestan una disminución, exceptuando Cauquenes que tiene un leve aumento. Esto nos hace continuar en una senda de trabajo coordinado entre las policiales, fiscalía y las instituciones de gobierno para seguir en la baja de la ocurrencia de delitos en la región del Maule”.

En este sentido, Luis Moyano Luengo, Coordinador Regional de Seguridad Pública, expresó que “El comité policial que se realizó hoy, tuvo el énfasis en dar a conocer el análisis del año 2016 junto con el año 2015 para hacer la comparación de cómo fue el desempeño.Se establecieron solamente los delitos de mayor connotación social y podemos ver que en la región del Maule hubo una disminución de un 5,7 % en la tasa, esto significa que en la región ocurrieron alrededor de 2442 casos cada 100 mil habitantes y en el 2015 habían ocurrido 2588 cada 100 mil habitantes”.

Otro aspecto que destacó el titular de Seguridad Pública fue la baja del delito de robo en lugar habitado. “entre todos los delitos que se analizaron, y es una constante a nivel nacional, fue la disminución que ha tenido el robo en lugar habitado. En la región ha bajado en un 16, 8 %; el 2015 tuvimos un registro de 421 por cada 100 mil habitantes y el 2016 una tasa de 350.5 por cada 100 mil habitantes.

En el caso de las provincias, la única que registra una leve alza es Cauquenes con una variación de tasa de un 1, 4%. En las demás zonas las cifras son positivas con tendencia a la baja; Curicó presenta una variación de tasa por cada 100 mil habitantes de un -7,5%; Talca un -0,3 % y Linares registra un -13,8% de variación de tasa con respecto al año 2015.

Finalmente, el Intendente regional señaló que “a partir de marzo, todas las comunas de la región van a tener constituidos sus Consejos Comunales de Seguridad Pública, de acuerdo a la ley 20.965. Para ello, este miércoles nos visitará el Subsecretario de Prevención del Delito, Oscar carrasco para reunirse con todos los Alcaldes de la región y poder iniciar la conformación de los Consejos Municipales de Seguridad Pública”.



Recuadro

Indicadores

Moyano señaló además que los casos policiales son el indicador utilizado para analizar la ocurrencia de hechos delictivos. Y considera las denuncias de delitos que realiza la comunidad en las unidades policiales, más las detenciones que realizan las policías ante la ocurrencia de delitos flagrantes. Internacionalmente este indicador es conocido como “delitos conocidos por la policía” (crimes known to police).

Por último, indicó que los datos estadísticos son proporcionados por el Sistema de Información Estadístico Delictual (SIED) del Centro de Estudio y Análisis Delictual (CEAD) de la Subsecretaría Prevención del Delito - Ministerio Del Interior Y Seguridad Pública y agrupa la información oficial de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.