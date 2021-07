Crónica 01-07-2021

Región del Maule superó el millón de beneficiados por el Ingreso Familiar de Emergencia



Maule está entre las primeras regiones, con mayor cantidad de postulaciones al beneficio que forma parte de la red de protección social.



Este miércoles 30 de junio venció el plazo del segundo proceso especial para postular al Ingreso Familiar Emergencia (IFE) Universal. Asimismo, este martes 29 de junio comenzaron los pagos y apelaciones del beneficio a más de 6,8 millones de hogares compuestos por más de 14,5 millones de personas afectadas por la pandemia. Además, se puede revisar la fecha exacta del pago en la pestaña “Mis Pagos” de la página https://www.ingresodeemergencia.cl/.



La Región del Maule, encabezó las postulaciones en todo el país, ya que con la extensión del mes de junio, la región superó el millón de beneficiados. En concreto, 474.446 hogares fueron beneficiados, por lo que, un millón 820 maulinos recibirán las ayudas. A su vez, el monto total fue de MM $140.162,342.



Al respecto, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, sostuvo que “estamos llegando a más de un millón de personas hoy día en nuestra Región del Maule, esto se viene a complementar a los otros aportes que se han venido haciendo como el beneficio a los transportistas y próximamente el bono a la Clase Media. Este jueves damos inicio a la postulación para el bono de las Pymes, que ha sido necesario”.



La máxima autoridad regional recordó que también otros sectores han sido beneficiados con ayudas gubernamentales. “Sabemos que ha sido un año y medio muy duro. Muchas pymes y empresas fueron afectadas, por eso, estamos haciendo distintos esfuerzos a través del Gobierno para ir en ayuda de todas las personas de la mejor manera posible”.



Por su parte, el seremi de Desarrollo Social, Felipe Valdovinos, precisó que “el 29 de junio inició el pago del Ingreso Familiar de Emergencia para todas las familias que postularon en la fecha original, es decir, entre el 5 y el 15 de junio. Superamos el millón de beneficiarios en nuestra Región del Maule. El miércoles 30 de junio fue el último plazo en esta ventana extraordinaria a las familias y personas que no habían hecho el trámite”.



BENEFICIADA



Ambas autoridades llegaron hasta el hogar de Margarita Díaz, dueña de casa y emprendedora, quien durante la pandemia, debió poner en pausa su negocio tras ser detectada con cáncer. Díaz, relató que el IFE Universal ha sido sumamente útil para llevar las finanzas de su hogar.



“Somos cinco los integrantes, tengo dos hijos, mi mamá, mi pareja y este año hemos salido beneficiados con el IFE Universal. No me esperaba ser beneficiada, ya que nunca había sido beneficiaria de nada. Esto nos ha aliviado el bolsillo, ya que la pandemia no solo ha afectado en el Covid y hay muchas enfermedades detrás”, dijo.