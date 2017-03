Política 28-03-2017

Regionalización: piden sincerar discusión y aclarar que elección de gobernadores no se implementará este año

Un llamado a “sincerar” la discusión sobre descentralización hizo el integrante de la Comisión de Gobierno, senador Carlos Bianchi.

“Quienes aspiramos a tener una verdadera descentralización, reclamamos que se sincere la discusión. No vamos a tener la elección de los gobernadores para este año, sino más bien para la próxima elección… el proyecto está entrampado en los temores de los diputados y en los temores de nosotros los senadores”, dijo el parlamentario por la Región de Magallanes.

El senador Bianchi aseguró que “lo que reclamamos es un empoderamiento que hoy día la estructura política no está dispuesto a entregar. Debiera haber un mayor empoderamiento en esta nueva figura del gobernador y eso no se quiere…quien sea electo en calidad de gobernador va a tener el empoderamiento de lo que significa una elección por voto popular”.

“A nosotros no se nos exige un sentido de pertenencia. Hoy existen parlamentarios que representando una región no viven en esa región y yo exijo que tiene que haber una residencia de a lo menos 5 años en ese lugar, si no de qué otra forma los vas a representar. Quienes tenemos un sentido de regionalismo profundo lo hacemos porque vivimos ahí, tenemos todos nuestros intereses ahí. Falta consecuencia en quienes asumen cargos políticos, si se postulan en un lugar, que al menos tengan ahí su residencia”, sentenció el parlamentario.